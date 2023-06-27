Скільки солдат і техніки росія втратила за минулу добу





Загальні бойові втрати противника станом на 27.06.23 орієнтовно склали:



- особового складу ‒ близько 226170 (+590) осіб ліквідовано,

- танків ‒ 4036 (+5) од,

- бойових броньованих машин ‒ 7834 (+14) од,

- артилерійських систем – 4083 (+28) од,

- РСЗВ – 626 (+2) од,

- засоби ППО ‒ 386 (+1) од,

- літаків – 314 (+0) од,

- гелікоптерів – 308 (+0) од,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3492 (+10),

- крилаті ракети ‒ 1261 (+2),

- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

- автомобільної техніки та автоцистерн – 6772(+21) од,

- спеціальна техніка ‒ 563 (+6).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Генеральний штаб ЗС України назвав орієнтовні втрати ворога станом на ранок 27 червня.Загальні бойові втрати противника станом на 27.06.23 орієнтовно склали:- особового складу ‒ близько 226170 (+590) осіб ліквідовано,- танків ‒ 4036 (+5) од,- бойових броньованих машин ‒ 7834 (+14) од,- артилерійських систем – 4083 (+28) од,- РСЗВ – 626 (+2) од,- засоби ППО ‒ 386 (+1) од,- літаків – 314 (+0) од,- гелікоптерів – 308 (+0) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3492 (+10),- крилаті ракети ‒ 1261 (+2),- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн – 6772(+21) од,- спеціальна техніка ‒ 563 (+6).

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію