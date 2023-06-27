Скільки солдат і техніки росія втратила за минулу добу

Скільки солдат і техніки росія втратила за минулу добу
Генеральний штаб ЗС України назвав орієнтовні втрати ворога станом на ранок 27 червня.

Загальні бойові втрати противника станом на 27.06.23 орієнтовно склали:

- особового складу ‒ близько 226170 (+590) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 4036 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7834 (+14) од,
- артилерійських систем – 4083 (+28) од,
- РСЗВ – 626 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 386 (+1) од,
- літаків – 314 (+0) од,
- гелікоптерів – 308 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3492 (+10),
- крилаті ракети ‒ 1261 (+2),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6772(+21) од,
- спеціальна техніка ‒ 563 (+6).

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Теги: втрати окупантів, Росія
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