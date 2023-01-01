Курс валют у Луцьку 27 червня

Курс валют у Луцьку 27 червня
27 червня готівковий курс долара становить 36.82, продають його за 37.30.

Про це повідомляє Говерла.

Євро купують за 40.80, а продають за – 40.95.

Щодо польського злотого, то його купують за 9.10, а продають за 9,20.

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Теги: курс валют, Луцьк
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