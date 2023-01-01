У Британії думають готуватися до сценарію несподіваного розпаду росії, – ЗМІ
Сьогодні, 06:39
У Британії серйозно замислилися над підготовкою до сценарію можливого несподіваного розпаду рф після бунту засновника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина у суботу, 24 червня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times.
Так, високопоставлений урядовець в коментарі виданню зазначив, що "з самого початку вторгнення одним із найбільш очевидних сценаріїв було те, що війна може призвести до політичних заворушень у росії".
"Ми повинні почекати, подивитися і подивитися, що буде далі. Це може бути перший розділ чогось нового. Або для Вагнера все закінчено. Ми повинні підготуватися до цілого ряду різних сценаріїв", - сказав він.
Своєю чергою, міністр кабінету міністрів Джон Глен пізніше зауважив, що хоча Великобританія незмінно підтримує Україну, вона не втручатиметься у власні справи росії.
"Очевидно, що в росії дуже нестабільна ситуація, але це, по суті, внутрішня справа", - сказав він.
Джон Форман, який з 2019 по 2022 рік працював аташе з питань оборони Великобританії в посольстві Великобританії в Москві, сказав, що якби переворот "Вагнера" був успішним, це виявився б "найгіршим сценарієм".
"Ви маєте бути обережними зі своїми бажаннями. Пригожин не якийсь ліберальний миролюбний демократ. Він - фашист", - пояснив він.
Обговорюючи здивування дипломатів щодо швидкості ескалації ситуації, він додав: "Наша оцінка полягала в тому, що це буде поступово. Це не буде раптовий марш на Москву".
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Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times.
Так, високопоставлений урядовець в коментарі виданню зазначив, що "з самого початку вторгнення одним із найбільш очевидних сценаріїв було те, що війна може призвести до політичних заворушень у росії".
"Ми повинні почекати, подивитися і подивитися, що буде далі. Це може бути перший розділ чогось нового. Або для Вагнера все закінчено. Ми повинні підготуватися до цілого ряду різних сценаріїв", - сказав він.
Своєю чергою, міністр кабінету міністрів Джон Глен пізніше зауважив, що хоча Великобританія незмінно підтримує Україну, вона не втручатиметься у власні справи росії.
"Очевидно, що в росії дуже нестабільна ситуація, але це, по суті, внутрішня справа", - сказав він.
Джон Форман, який з 2019 по 2022 рік працював аташе з питань оборони Великобританії в посольстві Великобританії в Москві, сказав, що якби переворот "Вагнера" був успішним, це виявився б "найгіршим сценарієм".
"Ви маєте бути обережними зі своїми бажаннями. Пригожин не якийсь ліберальний миролюбний демократ. Він - фашист", - пояснив він.
Обговорюючи здивування дипломатів щодо швидкості ескалації ситуації, він додав: "Наша оцінка полягала в тому, що це буде поступово. Це не буде раптовий марш на Москву".
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