У Британії думають готуватися до сценарію несподіваного розпаду росії, – ЗМІ

Євгена Пригожина у суботу, 24 червня.



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Так, високопоставлений урядовець в коментарі виданню зазначив, що "з самого початку вторгнення одним із найбільш очевидних сценаріїв було те, що війна може призвести до політичних заворушень у росії".



"Ми повинні почекати, подивитися і подивитися, що буде далі. Це може бути перший розділ чогось нового. Або для Вагнера все закінчено. Ми повинні підготуватися до цілого ряду різних сценаріїв", - сказав він.



Своєю чергою, міністр кабінету міністрів Джон Глен пізніше зауважив, що хоча Великобританія незмінно підтримує Україну, вона не втручатиметься у власні справи росії.



"Очевидно, що в росії дуже нестабільна ситуація, але це, по суті, внутрішня справа", - сказав він.



Джон Форман, який з 2019 по 2022 рік працював аташе з питань оборони Великобританії в посольстві Великобританії в Москві, сказав, що якби переворот "Вагнера" був успішним, це виявився б "найгіршим сценарієм".



"Ви маєте бути обережними зі своїми бажаннями. Пригожин не якийсь ліберальний миролюбний демократ. Він - фашист", - пояснив він.



Обговорюючи здивування дипломатів щодо швидкості ескалації ситуації, він додав: "Наша оцінка полягала в тому, що це буде поступово. Це не буде раптовий марш на Москву".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Британії серйозно замислилися над підготовкою до сценарію можливого несподіваного розпаду рф після бунту засновника ПВК "Вагнера"у суботу, 24 червня.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times.Так, високопоставлений урядовець в коментарі виданню зазначив, що "з самого початку вторгнення одним із найбільш очевидних сценаріїв було те, що війна може призвести до політичних заворушень у росії"."Ми повинні почекати, подивитися і подивитися, що буде далі. Це може бути перший розділ чогось нового. Або для Вагнера все закінчено. Ми повинні підготуватися до цілого ряду різних сценаріїв", - сказав він.Своєю чергою, міністр кабінету міністрівпізніше зауважив, що хоча Великобританія незмінно підтримує Україну, вона не втручатиметься у власні справи росії."Очевидно, що в росії дуже нестабільна ситуація, але це, по суті, внутрішня справа", - сказав він., який з 2019 по 2022 рік працював аташе з питань оборони Великобританії в посольстві Великобританії в Москві, сказав, що якби переворот "Вагнера" був успішним, це виявився б "найгіршим сценарієм"."Ви маєте бути обережними зі своїми бажаннями. Пригожин не якийсь ліберальний миролюбний демократ. Він - фашист", - пояснив він.Обговорюючи здивування дипломатів щодо швидкості ескалації ситуації, він додав: "Наша оцінка полягала в тому, що це буде поступово. Це не буде раптовий марш на Москву".

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