Німеччина розмістить бригаду військ у Литві для стримування Росії
Сьогодні, 03:05
Німеччина готується розмістити в Литві постійну бригаду чисельністю близько 4000 осіб, оскільки НАТО проводить переоцінку потенційної загрози, яку росія становить для східного флангу альянсу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, яку приводить Bloomberg.
Це рішення послідувало за місяцями тиску з боку литовських офіційних осіб, які лобіювали більш жорстку позицію щодо запобігання російській агресії. Раніше Німеччина планувала розмістити війська на своїй території і перевести їх у прибалтійську країну.
"Цей крок сприятиме ширшій модернізації оборонної позиції Північноатлантичного союзу на сході і відображає побоювання країн Балтії. Йдеться про те, що РФ може спробувати силою повернути території Естонії, Литви та Латвії", - йдеться у матеріалі.
Зазначається, що особливо вразлива Литва, яка розташована між російським Калінінградом і Білоруссю.
"Це потребуватиме значних зусиль. Ось чому ми домовилися поступово нарощувати бригаду", - сказав Пісторіус.
Посилення НАТО після вторгнення рф в Україну
Після початку війни рф проти України країни НАТО почали посилювати свій східний фланг, проводять навчання і нарощують виробництво зброї.
Нещодавно у Німеччині провели наймасштабніші навчання країн-членів НАТО з повітряного розгортання над Європою Air Defender 23.
Також Міністр оборони Канади Аніта Ананд оголосила, що впродовж найближчих місяців країна має намір відправити до Латвії танкову бригаду канадської армії у складі 15 танків Leopard 2 разом з допоміжним персоналом і технікою.
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Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, яку приводить Bloomberg.
Це рішення послідувало за місяцями тиску з боку литовських офіційних осіб, які лобіювали більш жорстку позицію щодо запобігання російській агресії. Раніше Німеччина планувала розмістити війська на своїй території і перевести їх у прибалтійську країну.
"Цей крок сприятиме ширшій модернізації оборонної позиції Північноатлантичного союзу на сході і відображає побоювання країн Балтії. Йдеться про те, що РФ може спробувати силою повернути території Естонії, Литви та Латвії", - йдеться у матеріалі.
Зазначається, що особливо вразлива Литва, яка розташована між російським Калінінградом і Білоруссю.
"Це потребуватиме значних зусиль. Ось чому ми домовилися поступово нарощувати бригаду", - сказав Пісторіус.
Посилення НАТО після вторгнення рф в Україну
Після початку війни рф проти України країни НАТО почали посилювати свій східний фланг, проводять навчання і нарощують виробництво зброї.
Нещодавно у Німеччині провели наймасштабніші навчання країн-членів НАТО з повітряного розгортання над Європою Air Defender 23.
Також Міністр оборони Канади Аніта Ананд оголосила, що впродовж найближчих місяців країна має намір відправити до Латвії танкову бригаду канадської армії у складі 15 танків Leopard 2 разом з допоміжним персоналом і технікою.
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