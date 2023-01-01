Німеччина розмістить бригаду військ у Литві для стримування Росії





Про це повідомляє Бориса Пісторіуса, яку приводить Bloomberg.



Це рішення послідувало за місяцями тиску з боку литовських офіційних осіб, які лобіювали більш жорстку позицію щодо запобігання російській агресії. Раніше Німеччина планувала розмістити війська на своїй території і перевести їх у прибалтійську країну.



"Цей крок сприятиме ширшій модернізації оборонної позиції Північноатлантичного союзу на сході і відображає побоювання країн Балтії. Йдеться про те, що РФ може спробувати силою повернути території Естонії, Литви та Латвії", - йдеться у матеріалі.



Зазначається, що особливо вразлива Литва, яка розташована між російським Калінінградом і Білоруссю.



"Це потребуватиме значних зусиль. Ось чому ми домовилися поступово нарощувати бригаду", - сказав Пісторіус.



Посилення НАТО після вторгнення рф в Україну



Після початку війни рф проти України країни НАТО почали посилювати свій східний фланг, проводять навчання і нарощують виробництво зброї.



Нещодавно у Німеччині провели наймасштабніші навчання країн-членів НАТО з повітряного розгортання над Європою Air Defender 23.



Також Міністр оборони Канади Аніта Ананд оголосила, що впродовж найближчих місяців країна має намір відправити до Латвії танкову бригаду канадської армії у складі 15 танків Leopard 2 разом з допоміжним персоналом і технікою.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Німеччина готується розмістити в Литві постійну бригаду чисельністю близько 4000 осіб, оскільки НАТО проводить переоцінку потенційної загрози, яку росія становить для східного флангу альянсу.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Німеччини, яку приводить Bloomberg.Це рішення послідувало за місяцями тиску з боку литовських офіційних осіб, які лобіювали більш жорстку позицію щодо запобігання російській агресії. Раніше Німеччина планувала розмістити війська на своїй території і перевести їх у прибалтійську країну."Цей крок сприятиме ширшій модернізації оборонної позиції Північноатлантичного союзу на сході і відображає побоювання країн Балтії. Йдеться про те, що РФ може спробувати силою повернути території Естонії, Литви та Латвії", - йдеться у матеріалі.Зазначається, що особливо вразлива Литва, яка розташована між російським Калінінградом і Білоруссю."Це потребуватиме значних зусиль. Ось чому ми домовилися поступово нарощувати бригаду", - сказав Пісторіус.Після початку війни рф проти України країни НАТО почали посилювати свій східний фланг, проводять навчання і нарощують виробництво зброї.Нещодавно у Німеччині провели наймасштабніші навчання країн-членів НАТО з повітряного розгортання над Європою Air Defender 23.Також Міністр оборони Канадиоголосила, що впродовж найближчих місяців країна має намір відправити до Латвії танкову бригаду канадської армії у складі 15 танків Leopard 2 разом з допоміжним персоналом і технікою.

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