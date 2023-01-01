Росія потайки передала Угорщині полонених: Україна встановила місце їхнього перебування
Сьогодні, 10:38
Встановили місцеперебування 11 полонених захисників, яких росія передала на територію Угорщини.
Про це повідомив уповноважений із питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин у Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олег Котенко.
«Завдяки злагодженій роботі команди уповноваженого було встановлено, що на території Угорщини на даний час перебуває 11 захисників України, яких країна-агресор утримувала як військовополонених», – йдеться у повідомленні.
Наразі встановлено прізвища наших героїв, маршрут їх переміщення до Угорщини, повідомлено їх родичів та відповідні правоохоронні органи.
«Слід зазначити, що до цього часу про 7 з 11 наших громадян, місце утримання яких було встановлено, взагалі не було жодних відомостей. До повернення наших захисників на територію України, вони продовжують обліковуватись як зниклі безвісти за особливих обставин в Єдиному реєстрі осіб, зниклих безвісти за особливих обставин», – уточнив Котенко.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив уповноважений із питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин у Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олег Котенко.
«Завдяки злагодженій роботі команди уповноваженого було встановлено, що на території Угорщини на даний час перебуває 11 захисників України, яких країна-агресор утримувала як військовополонених», – йдеться у повідомленні.
Наразі встановлено прізвища наших героїв, маршрут їх переміщення до Угорщини, повідомлено їх родичів та відповідні правоохоронні органи.
«Слід зазначити, що до цього часу про 7 з 11 наших громадян, місце утримання яких було встановлено, взагалі не було жодних відомостей. До повернення наших захисників на територію України, вони продовжують обліковуватись як зниклі безвісти за особливих обставин в Єдиному реєстрі осіб, зниклих безвісти за особливих обставин», – уточнив Котенко.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
30-річний мешканець Вінниці, який підтримував збройну агресію рф, готував ракетний удар по місту, – СБУ
Сьогодні, 10:50
На Волині 5-річний хлопчик заблукав у лісі
Сьогодні, 10:43
Росія потайки передала Угорщині полонених: Україна встановила місце їхнього перебування
Сьогодні, 10:38
Коханий чоловік та найкращий тато: на Волині попрощалися із Героєм Володимиром Шоцьким
Сьогодні, 10:25
Медіа