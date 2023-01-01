Росія потайки передала Угорщині полонених: Україна встановила місце їхнього перебування





Про це Олег Котенко.



«Завдяки злагодженій роботі команди уповноваженого було встановлено, що на території Угорщини на даний час перебуває 11 захисників України, яких країна-агресор утримувала як військовополонених», – йдеться у повідомленні.



Наразі встановлено прізвища наших героїв, маршрут їх переміщення до Угорщини, повідомлено їх родичів та відповідні правоохоронні органи.



«Слід зазначити, що до цього часу про 7 з 11 наших громадян, місце утримання яких було встановлено, взагалі не було жодних відомостей. До повернення наших захисників на територію України, вони продовжують обліковуватись як зниклі безвісти за особливих обставин в Єдиному реєстрі осіб, зниклих безвісти за особливих обставин», – уточнив Котенко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Встановили місцеперебування 11 полонених захисників, яких росія передала на територію Угорщини.Про це повідомив уповноважений із питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин у Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України«Завдяки злагодженій роботі команди уповноваженого було встановлено, що на території Угорщини на даний час перебуває 11 захисників України, яких країна-агресор утримувала як військовополонених», – йдеться у повідомленні.Наразі встановлено прізвища наших героїв, маршрут їх переміщення до Угорщини, повідомлено їх родичів та відповідні правоохоронні органи.«Слід зазначити, що до цього часу про 7 з 11 наших громадян, місце утримання яких було встановлено, взагалі не було жодних відомостей. До повернення наших захисників на територію України, вони продовжують обліковуватись як зниклі безвісти за особливих обставин в Єдиному реєстрі осіб, зниклих безвісти за особливих обставин», – уточнив Котенко.

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