Коханий чоловік та найкращий тато: на Волині попрощалися із Героєм Володимиром Шоцьким
Сьогодні, 10:25
У селі Звиняче Луцького району віддали останню шану загиблому на війні захиснику України Володимиру Шоцькому.
Про це повідомили у Горохівській міській раді.
У рідному селі зустрічали воїна живим коридором, навколішки, встеляючи дорогу квітами.
Віддали останню шану Герою, який поклав своє життя за Україну, сотні людей: рідні, близькі, знайомі, побратими, військовослужбовці та жителі громади.
«Світлий образ про Володимира, як мужнього, незламного та хороброго воїна, доброго, щирого друга, чуйного, люблячого сина та брата, коханого чоловіка та найкращого тата назавжди залишиться в пам’яті кожного з нас», – йдеться у дописі.
Нагадаємо, навідник механізованого батальйону Володимир Шоцький отримав поранення, несумісні із життям, внаслідок ворожого артилерійського обстрілу біля населеного пункту Мала Токмачка Запорізької області.
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Про це повідомили у Горохівській міській раді.
У рідному селі зустрічали воїна живим коридором, навколішки, встеляючи дорогу квітами.
Віддали останню шану Герою, який поклав своє життя за Україну, сотні людей: рідні, близькі, знайомі, побратими, військовослужбовці та жителі громади.
«Світлий образ про Володимира, як мужнього, незламного та хороброго воїна, доброго, щирого друга, чуйного, люблячого сина та брата, коханого чоловіка та найкращого тата назавжди залишиться в пам’яті кожного з нас», – йдеться у дописі.
Нагадаємо, навідник механізованого батальйону Володимир Шоцький отримав поранення, несумісні із життям, внаслідок ворожого артилерійського обстрілу біля населеного пункту Мала Токмачка Запорізької області.
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