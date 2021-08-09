Поїхав з дому підводою та не повернувся: розшукують безвісти зниклого жителя Луцького району
Сьогодні, 10:00
Встановлюють місцезнаходження безвісти зниклого Лемешка Юрія Володимировича, 19 травня 1971 року народження, жителя села Заброди Луцького району.
Про це повідомили у секторі комунікації поліції Волинської області.
Чоловік 30 травня поїхав з дому підводою та до цього часу не повернувся.
Прикмети: зріст 170 см, волосся руде з залисинами, має викривлення носа.
Особливі прикмети: на руці є татуювання у вигляді цифр.
Просять громадян, яким відома будь-яка інформація про зниклого чоловіка, повідомити поліцію за номерами телефонів: 050 9786838 або 102.
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Про це повідомили у секторі комунікації поліції Волинської області.
Чоловік 30 травня поїхав з дому підводою та до цього часу не повернувся.
Прикмети: зріст 170 см, волосся руде з залисинами, має викривлення носа.
Особливі прикмети: на руці є татуювання у вигляді цифр.
Просять громадян, яким відома будь-яка інформація про зниклого чоловіка, повідомити поліцію за номерами телефонів: 050 9786838 або 102.
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