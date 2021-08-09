Поїхав з дому підводою та не повернувся: розшукують безвісти зниклого жителя Луцького району

Лемешка Юрія Володимировича, 19 травня 1971 року народження, жителя села Заброди Луцького району.



Про це повідомили у секторі комунікації поліції Волинської області.



Чоловік 30 травня поїхав з дому підводою та до цього часу не повернувся.



Прикмети: зріст 170 см, волосся руде з залисинами, має викривлення носа.



Особливі прикмети: на руці є татуювання у вигляді цифр.



Просять громадян, яким відома будь-яка інформація про зниклого чоловіка, повідомити поліцію за номерами телефонів: 050 9786838 або 102.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Встановлюють місцезнаходження безвісти зниклого, 19 травня 1971 року народження, жителя села Заброди Луцького району.Про це повідомили у секторі комунікації поліції Волинської області.Чоловік 30 травня поїхав з дому підводою та до цього часу не повернувся.: зріст 170 см, волосся руде з залисинами, має викривлення носа.: на руці є татуювання у вигляді цифр.Просять громадян, яким відома будь-яка інформація про зниклого чоловіка, повідомити поліцію за номерами телефонів: 050 9786838 або 102.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію