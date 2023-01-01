У Луцьку працює банк, головні акціонери якого – російські олігархи. ВІДЕО





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Відомо, що установу хочуть націоналізувати. Верховна Рада на засіданні 29 травня, проголосувала в другому читанні за законопроєкт щодо удосконалення процедури виведення з ринку банку в умовах воєнного стану № 9107-1, який дозволяє НБУ націоналізувати банки підсанкційних власників.



Російські олігархи, які є ключовими акціонерами цього банку – це Михайло Фрідман, Пьотр Авен та Андрій Косогов. Усі троє – наближені до владіміра путіна. Після повномасштабного вторгнення до них застосували санкції. Російські бізнесмени, ймовірно, спробували «сховати» банк від можливої конфіскації, змінивши назву на «Сенс-Банк». Справою вже давно зайнялись і правоохоронці, і прокуратура. Ексвласникам оголосили про підозру, а деякі їх активи – заблокували. Однак банк продовжує працювати до сьогодні в Україні.



Поспілкуватись з керівником луцького відділення банку журналістам не вдалось. Аби дізнатись, чи досі контрольні пакети акцій «Сенс-Банк» належать трьом підсанкційним російським олігархам, які зараз є зв’язки «Сенс-банк» з російським «Альфа-банком» та чи засуджує «Сенс-банк» російську агресію проти українського народу, журналісти звернулись з інформаційним запитом до керівництва банку.



Деталі – згодом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні продовжують працювати установи з російським корінням. Серед них і фінустанова «Сенс-Банк» більш відома раніше, як «Альфа-Банк», яка функціонує й у Луцьку. Головними акціонерами цього банку є підсанкційні російські олігархи.Про це йдеться у сюжеті Конкурент TV Відомо, що установу хочуть націоналізувати. Верховна Рада на засіданні 29 травня, проголосувала в другому читанні за законопроєкт щодо удосконалення процедури виведення з ринку банку в умовах воєнного стану № 9107-1, який дозволяє НБУ націоналізувати банки підсанкційних власників.Російські олігархи, які є ключовими акціонерами цього банку – цета. Усі троє – наближені доПісля повномасштабного вторгнення до них застосували санкції. Російські бізнесмени, ймовірно, спробували «сховати» банк від можливої конфіскації, змінивши назву на «Сенс-Банк». Справою вже давно зайнялись і правоохоронці, і прокуратура. Ексвласникам оголосили про підозру, а деякі їх активи – заблокували. Однак банк продовжує працювати до сьогодні в Україні.Поспілкуватись з керівником луцького відділення банку журналістам не вдалось. Аби дізнатись, чи досі контрольні пакети акцій «Сенс-Банк» належать трьом підсанкційним російським олігархам, які зараз є зв’язки «Сенс-банк» з російським «Альфа-банком» та чи засуджує «Сенс-банк» російську агресію проти українського народу, журналісти звернулись з інформаційним запитом до керівництва банку.Деталі – згодом.

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