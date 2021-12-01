Довгожитель з Волині відзначив 90-річний ювілей

Довгожитель з Волині відзначив 90-річний ювілей
Житель села Литовеж на Волині — Цьось Павло Трохимович, відсвяткував ювілей – 90-річчя.

Про це повідомили у громаді.

12 червня 2023 року відсвяткував 90-річчя почесний житель села Литовеж – Цьось Павло Трохимович.

«Прийміть найщиріші вітання з нагоди ювілею! Бажаємо Вам міцного здоров'я, благополуччя, наснаги та довгих років життя! Сьогодні ми складаємо шану Вашій мудрості, силі духу, доброті та невичерпній любові до життя та людей. Прийміть наші побажання Вам і Вашій родині здоров’я, процвітання, миру, достатку, шани і поваги від людей. Щоб в колі люблячої родини Ви зустріли ще не один свій день народження!», – йдеться в дописі.

Довгожитель з Волині відзначив 90-річний ювілей


Довгожитель з Волині відзначив 90-річний ювілей

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Теги: ювілей, довгожитель, Волинь
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