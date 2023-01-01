Польських прикордонників вперше обстріляли з території Білорусі
Сьогодні, 09:18
Польських прикордонників вперше обстріляли з території Білорусі. Влучили в автомобіль, пошкодивши бокове дзеркало та вікно.
Про це пише польське видання RMF24.
Польська Держприкордонслужба підтвердила інцидент. Повідомляють, що в обстріляній автівці були двоє прикордонників. На щастя, вони не постраждали.
Наразі точно невідомо, з якої зброї скоїли постріл. У Держприкордонслужбі шоковані інцидентом.
«Я не знаю, з чого стріляли. У будь-якому випадку, предмет пробив бокове вікно автомобіля, вилетів з іншого боку і пробив ще одне вікно. У машині перебували двоє офіцерів. Інцидент загрожував їхньому життю та здоров'ю», - повідомив заступник директора Департаменту прикордонної служби Головного управління Прикордонної служби полковник Аркадіуш Тивонюк.
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Про це пише польське видання RMF24.
Польська Держприкордонслужба підтвердила інцидент. Повідомляють, що в обстріляній автівці були двоє прикордонників. На щастя, вони не постраждали.
Наразі точно невідомо, з якої зброї скоїли постріл. У Держприкордонслужбі шоковані інцидентом.
«Я не знаю, з чого стріляли. У будь-якому випадку, предмет пробив бокове вікно автомобіля, вилетів з іншого боку і пробив ще одне вікно. У машині перебували двоє офіцерів. Інцидент загрожував їхньому життю та здоров'ю», - повідомив заступник директора Департаменту прикордонної служби Головного управління Прикордонної служби полковник Аркадіуш Тивонюк.
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Коментарі 1
ТРИКРАТНИЙ КРАДІЙ ПЕНСІЙ КЛОУН зеленський ХYЙЛО ШОБ ТИ ЗДОХ ГАД КРАДУЩИЙ мізерні пенсії!!! на вкраденних пенсіях щастя тобі ніколи не буде зе-урод через прокльони обкраденних тобою пенсіонерів!!! МОДЕРАТОР ПІДОРАС!!!
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