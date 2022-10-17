Українські спецпризначенці врятували п’ятьох окупантів, які тонули після підриву ГЕС. ВІДЕО

Українські спецпризначенці врятували п’ятьох окупантів, які тонули після підриву ГЕС. ВІДЕО
П’ятеро російських окупантів, врятованих воїнами ССО, поповнили обмінний фонд України.

Про це повідомили у Силах Спеціальних Операцій ЗСУ.

Підірвавши Каховську ГЕС російське командування жодним чином не зважило на життя власного особового складу. Адже, після розливу води десятки окупантів лишилися відрізаними від великої землі на затоплених позиціях на Херсонщині.

Одна з таких позицій занурювалася під воду, а кілька росіян ось-ось мали потонути. Отримавши інформацію про можливість взяти в полон противника, воїни ССО вирушили по нього.

П’ятьох ворожих бійців завантажили на човни. В цей час з інших позицій противник вдарив по човнам, незважаючи на те, що на них перебували і його ж товариші. Попри це усіх полонених доставили живими на узбережжя. Воїни ССО України під час місії не постраждали.


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Теги: окупанти, підрив ГЕС, порятунок, полон
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