Близько 218 500 окупантів: втрати ворога станом на 16 червня





Про це повідомили у Генштабі ЗС України.



Орієнтовні втрати ворога від початку військової агресії рф на території України станом на ранок 16 червня склали:



- особового складу ‒ близько 218500 (+590) осіб ліквідовано,

- танків ‒ 3965 (+10) од,

- бойових броньованих машин ‒ 7683 (+16) од,

- артилерійських систем – 3812 (+19) од,

- РСЗВ – 606 (+2) од,

- засоби ППО ‒ 364 (+0) од,

- літаків – 314 (+0) од,

- гелікоптерів – 301 (+0) од,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3357 (+24),

- крилаті ракети ‒ 1199 (+0),

- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

- автомобільної техніки та автоцистерн – 6519 (+13) од,

- спеціальна техніка ‒ 519 (+0).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За минулу добу наші захисники знищили 590 окупантів, 10 танків та 16 бойових броньованих машин.Про це повідомили у Генштабі ЗС України.Орієнтовні втрати ворога від початку військової агресії рф на території України станом на ранок 16 червня склали:- особового складу ‒ близько 218500 (+590) осіб ліквідовано,- танків ‒ 3965 (+10) од,- бойових броньованих машин ‒ 7683 (+16) од,- артилерійських систем – 3812 (+19) од,- РСЗВ – 606 (+2) од,- засоби ППО ‒ 364 (+0) од,- літаків – 314 (+0) од,- гелікоптерів – 301 (+0) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3357 (+24),- крилаті ракети ‒ 1199 (+0),- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн – 6519 (+13) од,- спеціальна техніка ‒ 519 (+0).

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