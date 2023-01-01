Близько 218 500 окупантів: втрати ворога станом на 16 червня
Сьогодні, 08:48
За минулу добу наші захисники знищили 590 окупантів, 10 танків та 16 бойових броньованих машин.
Про це повідомили у Генштабі ЗС України.
Орієнтовні втрати ворога від початку військової агресії рф на території України станом на ранок 16 червня склали:
- особового складу ‒ близько 218500 (+590) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3965 (+10) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7683 (+16) од,
- артилерійських систем – 3812 (+19) од,
- РСЗВ – 606 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 364 (+0) од,
- літаків – 314 (+0) од,
- гелікоптерів – 301 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3357 (+24),
- крилаті ракети ‒ 1199 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6519 (+13) од,
- спеціальна техніка ‒ 519 (+0).
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Про це повідомили у Генштабі ЗС України.
Орієнтовні втрати ворога від початку військової агресії рф на території України станом на ранок 16 червня склали:
- особового складу ‒ близько 218500 (+590) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3965 (+10) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7683 (+16) од,
- артилерійських систем – 3812 (+19) од,
- РСЗВ – 606 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 364 (+0) од,
- літаків – 314 (+0) од,
- гелікоптерів – 301 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3357 (+24),
- крилаті ракети ‒ 1199 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6519 (+13) од,
- спеціальна техніка ‒ 519 (+0).
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