Новий туристичний об'єкт: у Володимирі відкрили підземелля Домініканського монастиря. ВІДЕО





Про це розповіла Світлана Федосєєва.



Загалом у Володимирі було побудовано 26 церков і шість монастирів. Багато з них були, – каже Світлана Федосєєва, – з'єднанні підземеллями, яким вже 526 років. Вони ще повністю не досліджені та не відкриті.



Як розповів директор Володимир-Волинського центру професійної освіти Юрій Мозоль, нині в приміщенні монастиря розміщений один з корпусів навчального закладу. Раніше, – каже, – підземелля використовували для складування майна, але торік за власний кошт зробили ремонт й облаштували укриття.



"На перший погляд і не скажеш, що це бомбосховище, бо всі дефекти, усі виямки будівництва ми лишили. Тут затрати були мінімальні, найдорожче – купили генератор, біотуалет, вентиляцію", – говорить Юрій Мозоль.



Зі слів історикині Світлани Федосєєвої, у підземеллі краєзнавці облаштували фотоекспозицію та проводять благодійні екскурсії.



Зібрані кошти з екскурсій передають на підтримку українських військовослужбовців. "Збираємо для військових медиків, зокрема для Інни Козачук, яка працювала медсестрою в інфекційному відділенні нашої лікарні, а зараз служить на передовій", – каже науковиця.



Благодійні екскурсії триватимуть до кінця червня, далі, – говорить історикиня, – підземелля показуватимуть в рамках екскурсії містом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Володимирі презентували новий туристичний об’єкт – підземелля колишнього Домініканського монастиря.Про це розповіла Суспільному науковиця Державного історико-культурного заповідника "Стародавній Володимир"Загалом у Володимирі було побудовано 26 церков і шість монастирів. Багато з них були, – каже Світлана Федосєєва, – з'єднанні підземеллями, яким вже 526 років. Вони ще повністю не досліджені та не відкриті.Як розповів директор Володимир-Волинського центру професійної освіти Юрій Мозоль, нині в приміщенні монастиря розміщений один з корпусів навчального закладу. Раніше, – каже, – підземелля використовували для складування майна, але торік за власний кошт зробили ремонт й облаштували укриття."На перший погляд і не скажеш, що це бомбосховище, бо всі дефекти, усі виямки будівництва ми лишили. Тут затрати були мінімальні, найдорожче – купили генератор, біотуалет, вентиляцію", – говорить Юрій Мозоль.Зі слів історикині Світлани Федосєєвої, у підземеллі краєзнавці облаштували фотоекспозицію та проводять благодійні екскурсії.Зібрані кошти з екскурсій передають на підтримку українських військовослужбовців. "Збираємо для військових медиків, зокрема для Інни Козачук, яка працювала медсестрою в інфекційному відділенні нашої лікарні, а зараз служить на передовій", – каже науковиця.Благодійні екскурсії триватимуть до кінця червня, далі, – говорить історикиня, – підземелля показуватимуть в рамках екскурсії містом.

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