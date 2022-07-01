У Польщі музей продає експонати для допомоги ЗСУ





Трофеї потрапляли до рук військових після рейдів у глибокий тил, після багатогодинних боїв. Унікально те, що вони мають не лише чималу історичну цінність, а й реальну ціну. Кожен з артефактів є одночасно лотом благодійного аукціону, - повідомляє



Музей заснований на базі благодійного фонду "Фундація Gremi Personal".



"Експонати музею виступають у ролі лотів, а на отримані кошти закуповують необхідне оснащення для ЗСУ. Завдяки чому військові знищують ворожу техніку й надсилають трофеї до музею. Це безперервний процес і він функціонуватиме до перемоги", - каже засновник "Фундації Gremi Personal" Євген Кириченко.



За його словами, відкриття музею стало подією у Польщі, на презентації експозиції були всі головні медіа країни. Найбільше захоплення викликало уламок вертольота Ка-52. Річ у тому, що російський "Алігатор" був збитий польським ПЗРК Piorun.



"Полякам важливо відчувати причетність до перемоги. Але ми використовуємо музей і щоб привернути увагу тих, для кого війна далеко. Хочемо нагадати, що по сусідству з Польщею йдуть кровопролитні бої, гинуть від обстрілів мирні жителі діти. Ми розуміємо, що уламок ракети "Іскандер" - не експонат для України, але він є у нашій експозиції. Це залізо нагадає про горе українців. На той час ми ще не могли збивати балістичні ракети, а сама наявність уламка говорить про те, що ця ракета принесла нам біду і світ повинен ні на мить про це не забувати. Війна - це не тільки кров ворога", - каже Євген Кириченко.



Як було сказано, кожен лот-експонат має свою цікаву історію. Уламок ударного гвинтокрила Ка-52 приїхав до Гданська з Донеччини. Десантник 79 ОДШБ отримав команду збити ворожий БПЛА "Орлан-10", але "випадково" збив ударний гвинтокрил К-52. Стартова ціна лота - 30 тис. злотих (265,5 тис. грн). Зараз це найдорожчий експонат.



З Бахмута до музею приїхав шматок "Малыша". Цей нічний оптичний приціл російського виробництва був знайдений розвідниками на позиціях російських окупантів після п'ятигодинного бою. Стартова ціна лота - 10 тис. злотих (88,5 тис. грн).



Ще один цікавий експонат-лот знайшли на позиціях ППО окупанта у Чорнобаївці - газета "Красная Звезда" від 18 липня 2022. Напередодні українські військові знищили чотири російських склади з боєприпасами. Один якраз був розташований у Чорнобаївці. У газеті окупантам розповідають, що: "Киевский режим коварен и бесчеловечен". Стартова ціна лота - 1 тис. злотих (8850 грн).



Є у музеї й казанок російського окупанта. Цікавий він насамперед завдяки написаному на ньому позивному. "Демон" - красномовна точна характеристика. Лот був знайдений в селищі на Київщині, де понад місяць жили й мародерили окупанти. Усередині експонату - амулети, не схожі на християнські. Стартові ціна - 500 злотих (4425 грн).



Офіцерський тактичній ніж дістали під час рейду у глибокий тил. Показово, що "еліта" обвішується дешевими китайськими ножами з AliExpress. І що ж це за "друга армія" без джгута Есмарха, що використовувався під час Першої світової. Серед експонатів також є радянський шолом зразка 1942 року. Він обгорів на росіянинові, який загинув. Дуже показово, що той шолом обтягнули тканинним чохлом та видали новому мобілізованому.



"Мета музею - нагадати всім про те, що війна ще триває і Україні потрібна допомога з усього світу. Як я вже казав, експонати демонструють європейцям, що російська армія - ніяка не друга армія світу, як заявляє російська пропаганда. Велика частина трофеїв - радянський непотріб шестидесятирічної давнини. Це не новітні розробки ВПК, а радянський мотлох, загорнутий у дешевий "фантик". І вся їхня "сучасна" стратегія і тактика - завалити м'ясом і залізом. Українці можуть виграти війну, якщо отримають достатньо зброї", - кажуть у "Фундації Gremi Personal".



Засновники музею розуміють, що вони не є унікальними у проведенні подібних аукціонів, але як мінімум у Польщі таких лотів-трофеїв немає ні в кого. У донати конвертується заробіток на вхідних квитках, а на івентах, на кшталт фестивалю борщу, які проводить Фундація, трофеї ще й "працюють" як фотозона. Так, селфі, які поляки та українці у Польщі роблять з уламками "Алігатора" Ка-52 чи тубусом від протитанкового комплексу, принесли у фонд вже понад 100 тисяч гривень.



"Фонд Gremi Personal" підтримує боротьбу за звільнення усіх окупованих українських територій. Наразі він виділив близько 40 млн грн на обладнання для Збройних сил України - та передали на фронт близько 50 систем Starlink, 13 автомобілів підвищеної прохідності, дрони, антени, рації, ноутбуки, метеосистеми, одяг, медикаменти та багато іншого тактичного обладнання.



Трофеї також використовуються у вигляді фотозони на заходах, де охочі роблять донат, щоб сфотографуватися. Завдяки цьому вже вдалося зібрати близько 100 тисяч гривень на потреби армії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Нещодавно у польському місті Гданськ відкрився унікальний музей, де експонати - трофеї, зібрані ЗСУ під час бойових дій. За кожним експонатом - чи то уламок "незламного" К-52, чи дешевий тактичний ніж - історія перемоги.Трофеї потрапляли до рук військових після рейдів у глибокий тил, після багатогодинних боїв. Унікально те, що вони мають не лише чималу історичну цінність, а й реальну ціну. Кожен з артефактів є одночасно лотом благодійного аукціону, - повідомляє УНІАН. Музей заснований на базі благодійного фонду "Фундація Gremi Personal"."Експонати музею виступають у ролі лотів, а на отримані кошти закуповують необхідне оснащення для ЗСУ. Завдяки чому військові знищують ворожу техніку й надсилають трофеї до музею. Це безперервний процес і він функціонуватиме до перемоги", - каже засновник "Фундації Gremi Personal"За його словами, відкриття музею стало подією у Польщі, на презентації експозиції були всі головні медіа країни. Найбільше захоплення викликало уламок вертольота Ка-52. Річ у тому, що російський "Алігатор" був збитий польським ПЗРК Piorun."Полякам важливо відчувати причетність до перемоги. Але ми використовуємо музей і щоб привернути увагу тих, для кого війна далеко. Хочемо нагадати, що по сусідству з Польщею йдуть кровопролитні бої, гинуть від обстрілів мирні жителі діти. Ми розуміємо, що уламок ракети "Іскандер" - не експонат для України, але він є у нашій експозиції. Це залізо нагадає про горе українців. На той час ми ще не могли збивати балістичні ракети, а сама наявність уламка говорить про те, що ця ракета принесла нам біду і світ повинен ні на мить про це не забувати. Війна - це не тільки кров ворога", - каже Євген Кириченко.Як було сказано, кожен лот-експонат має свою цікаву історію. Уламок ударного гвинтокрила Ка-52 приїхав до Гданська з Донеччини. Десантник 79 ОДШБ отримав команду збити ворожий БПЛА "Орлан-10", але "випадково" збив ударний гвинтокрил К-52. Стартова ціна лота - 30 тис. злотих (265,5 тис. грн). Зараз це найдорожчий експонат.З Бахмута до музею приїхав шматок "Малыша". Цей нічний оптичний приціл російського виробництва був знайдений розвідниками на позиціях російських окупантів після п'ятигодинного бою. Стартова ціна лота - 10 тис. злотих (88,5 тис. грн).Ще один цікавий експонат-лот знайшли на позиціях ППО окупанта у Чорнобаївці - газета "Красная Звезда" від 18 липня 2022. Напередодні українські військові знищили чотири російських склади з боєприпасами. Один якраз був розташований у Чорнобаївці. У газеті окупантам розповідають, що: "Киевский режим коварен и бесчеловечен". Стартова ціна лота - 1 тис. злотих (8850 грн).Є у музеї й казанок російського окупанта. Цікавий він насамперед завдяки написаному на ньому позивному. "Демон" - красномовна точна характеристика. Лот був знайдений в селищі на Київщині, де понад місяць жили й мародерили окупанти. Усередині експонату - амулети, не схожі на християнські. Стартові ціна - 500 злотих (4425 грн).Офіцерський тактичній ніж дістали під час рейду у глибокий тил. Показово, що "еліта" обвішується дешевими китайськими ножами з AliExpress. І що ж це за "друга армія" без джгута Есмарха, що використовувався під час Першої світової. Серед експонатів також є радянський шолом зразка 1942 року. Він обгорів на росіянинові, який загинув. Дуже показово, що той шолом обтягнули тканинним чохлом та видали новому мобілізованому."Мета музею - нагадати всім про те, що війна ще триває і Україні потрібна допомога з усього світу. Як я вже казав, експонати демонструють європейцям, що російська армія - ніяка не друга армія світу, як заявляє російська пропаганда. Велика частина трофеїв - радянський непотріб шестидесятирічної давнини. Це не новітні розробки ВПК, а радянський мотлох, загорнутий у дешевий "фантик". І вся їхня "сучасна" стратегія і тактика - завалити м'ясом і залізом. Українці можуть виграти війну, якщо отримають достатньо зброї", - кажуть у "Фундації Gremi Personal".Засновники музею розуміють, що вони не є унікальними у проведенні подібних аукціонів, але як мінімум у Польщі таких лотів-трофеїв немає ні в кого. У донати конвертується заробіток на вхідних квитках, а на івентах, на кшталт фестивалю борщу, які проводить Фундація, трофеї ще й "працюють" як фотозона. Так, селфі, які поляки та українці у Польщі роблять з уламками "Алігатора" Ка-52 чи тубусом від протитанкового комплексу, принесли у фонд вже понад 100 тисяч гривень."Фонд Gremi Personal" підтримує боротьбу за звільнення усіх окупованих українських територій. Наразі він виділив близько 40 млн грн на обладнання для Збройних сил України - та передали на фронт близько 50 систем Starlink, 13 автомобілів підвищеної прохідності, дрони, антени, рації, ноутбуки, метеосистеми, одяг, медикаменти та багато іншого тактичного обладнання.Трофеї також використовуються у вигляді фотозони на заходах, де охочі роблять донат, щоб сфотографуватися. Завдяки цьому вже вдалося зібрати близько 100 тисяч гривень на потреби армії.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію