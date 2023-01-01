Волинянка виграла грант від «єРобота» і відкриває у селищі центр раннього розвитку

Ольга Токарчук із Березич єдина в Любешівській громаді виграла грант, взявши участь у проєкті «єРобота». І завдяки цьому відкриває в селищі центр раннього розвитку «Мудрик».



Про це повідомляє газета



Пані Ольга – багатодітна мама: має донечку-школярку та двох маленьких синочків. Саме вони, як розповідає наша землячка, й підштовхнуло її до того, аби спробувати започаткувати свою справу саме в такому напрямку. А було це ще коли діяли карантинні обмеження, й донечка Владислава не могла відвідувати дитсадок.



«Тоді я вирішила записати її безкоштовні онлайн-заняття у мережу «Мудрик». І вони виявилися такими цікавими! Потім я почала аналізувати їхню методику як вчителька. Адже маю спеціальність вчителя молодших класів та англійської мови. Тоді задумалася: а чому в нас немає таких садочків», – розповідає про те, як почала народжуватися ідея створення подібного закладу, Ольга Токарчук.





Ольга Токарчук

Далі ж плани нашої землячки трохи призупинила війна, котра торкнулася її сім’ї безпосередньо – чоловік пішов добровольцем захищати Україну. Однак з іншого боку такі реалії стимулювали пані Ольгу знову повернутися до свого задуму.



«Бо ж діти не відвідували школу, дитсадок. Вони постійно вдома, ізольовані від однолітків. Тому я все-таки вирішила спробувати відкрити «Мудрик» у Любешові», – каже Ольга Токарчук.



Тоді й почала наша землячка вивчати всі нюанси проєкту «єРобота». Для цього багато читала, слухала вебінарів, спілкувалася з тими, хто вже започаткував свою справу завдяки такій державній підтримці, та, звичайно, з фахівцями центру зайнятості. Зрештою восени торік подала документи, а перед Новим роком дізналася, що заявка затверджена.



Таким чином у самісінькому центрі Любешова, у приміщенні «Вілги», з’явився центр раннього розвитку «Мудрик». У двох просторих кімнатах створена справжня казка. Стіни розмальовані в різні квіти, дерева, звіряток. Ще пахнуть свіжістю меблі, а килимок на підлозі нагадує справжню зелену галявину. Для дітей тут справжній рай, бо ж іграшок – безліч. До того ж розвиваючих. Адже саме на розвиток дитини і спрямована робота центру.



Тож у неділю з нагоди його відкриття для діток планують провести справжнє анімаційне патріотичне свято. А вже із понеділка розпочнуться цікаві, корисні, захопливі заняття для наймолодших наших краян, які, до слова, поки що на Волині є лише в Луцьку та в Ковелі, де відкриті центри «Мудрик». Завдяки ж Ользі Токарчук такий заклад відтепер буде і на Любешівщині.



«Жодного разу не пошкодувала, що ризикнула і подала документи на проєкт «єРобота». Це реальна можливість започаткувати свою справу завдяки державній підтримці та ще й подарувати нашим діткам таку хорошу можливість навчатися, розвиватися у належних умовах», –

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! із Березич єдина в Любешівській громаді виграла грант, взявши участь у проєкті «єРобота». І завдяки цьому відкриває в селищі центр раннього розвитку «Мудрик».Про це повідомляє газета "Нове життя". Пані Ольга – багатодітна мама: має донечку-школярку та двох маленьких синочків. Саме вони, як розповідає наша землячка, й підштовхнуло її до того, аби спробувати започаткувати свою справу саме в такому напрямку. А було це ще коли діяли карантинні обмеження, й донечка Владислава не могла відвідувати дитсадок.«Тоді я вирішила записати її безкоштовні онлайн-заняття у мережу «Мудрик». І вони виявилися такими цікавими! Потім я почала аналізувати їхню методику як вчителька. Адже маю спеціальність вчителя молодших класів та англійської мови. Тоді задумалася: а чому в нас немає таких садочків», – розповідає про те, як почала народжуватися ідея створення подібного закладу, Ольга Токарчук.Ольга ТокарчукДалі ж плани нашої землячки трохи призупинила війна, котра торкнулася її сім’ї безпосередньо – чоловік пішов добровольцем захищати Україну. Однак з іншого боку такі реалії стимулювали пані Ольгу знову повернутися до свого задуму.«Бо ж діти не відвідували школу, дитсадок. Вони постійно вдома, ізольовані від однолітків. Тому я все-таки вирішила спробувати відкрити «Мудрик» у Любешові», – каже Ольга Токарчук.Тоді й почала наша землячка вивчати всі нюанси проєкту «єРобота». Для цього багато читала, слухала вебінарів, спілкувалася з тими, хто вже започаткував свою справу завдяки такій державній підтримці, та, звичайно, з фахівцями центру зайнятості. Зрештою восени торік подала документи, а перед Новим роком дізналася, що заявка затверджена.Таким чином у самісінькому центрі Любешова, у приміщенні «Вілги», з’явився центр раннього розвитку «Мудрик». У двох просторих кімнатах створена справжня казка. Стіни розмальовані в різні квіти, дерева, звіряток. Ще пахнуть свіжістю меблі, а килимок на підлозі нагадує справжню зелену галявину. Для дітей тут справжній рай, бо ж іграшок – безліч. До того ж розвиваючих. Адже саме на розвиток дитини і спрямована робота центру.Тож у неділю з нагоди його відкриття для діток планують провести справжнє анімаційне патріотичне свято. А вже із понеділка розпочнуться цікаві, корисні, захопливі заняття для наймолодших наших краян, які, до слова, поки що на Волині є лише в Луцьку та в Ковелі, де відкриті центри «Мудрик». Завдяки ж Ользі Токарчук такий заклад відтепер буде і на Любешівщині.«Жодного разу не пошкодувала, що ризикнула і подала документи на проєкт «єРобота». Це реальна можливість започаткувати свою справу завдяки державній підтримці та ще й подарувати нашим діткам таку хорошу можливість навчатися, розвиватися у належних умовах», –

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