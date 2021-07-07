На Волині росте майже 90 гектарів борщівника Сосновського: методи та ціна боротьби. ВІДЕО





За боротьбу з отруйним борщівником відповідають власники земельних ділянок, – розповіла Світлана Климчук.



З її слів, знищувати бур'ян слід до появи суцвіть. Нині ця багаторічна рослина вже зацвіла, і при її скошуванні можна отримати фітохімічні опіки. Борщівник росте хащами та може сягати трьох метрів.



Ефективні способи знищення небезпечного бур'яну: пояснення фітосанітара

Як зазначила очільниця управління фітосанітарної безпеки, вивести борщівник Сосновського з ділянки можна за 3-5 років, користуючись різними способами знищення рослини.



Найлегше виводити його навесні, переоравши ділянку декілька разів. Також, каже фахівчиня, можна підрізувати сплячу бруньку в землі на глибині 10-15 сантиметрів.



"Коли вже почалася вегетація, можна обробити хімічними препаратами. Якщо рослинка вже зацвіла – треба бути дуже обережним, тому що при скошуванні може бризнути сік. Якщо сік рослини потрапляє на шкіру, то його негайно потрібно змити водою та з милом", – каже Світлана Климчук.



Викорінити рослину, яку завезли в Україну для вирощування на корм худобі – складно. Зі слів фахівчині, основний принцип – декілька років поспіль не дати борщівнику зацвісти та розсипати насіння, яким він розмножується.



Як селяни й фермери в Луцькому районі борються з борщівником

Багато років бореться з борщівником жителька села Княгининок Галина Христенко. Розповідає: рослину на власній ділянці знищує, однак вона розростається із суміжної ділянки.



"Моя територія межує з якимось городом, хтось його самозахопив. Там насіявся борщівник і я не можу з ним боротися. Якщо проїдете дальше, де були наші очисні споруди маяківські, то там взагалі хащі. Воно розповсюджується і це жах", – каже жінка.



Якщо скошувати бур'ян у сонячну погоду, говорить жителька Княгининка, то можна отримати опік, якщо сік рослини потрапляє на шкіру. Говорить: колись такий опік отримав її чоловік.



"Ми, коли тут поселилися, ми не знали, що воно таке і ми його косили. Він був роздягнений і мав такий опік, що то жахливо, він в лікарні лежав", – зазначила волинянка.



Поруч із заростями борщівника в селі Княгининок розташована козина ферма волинянина Олександра Джуса. Увесь небезпечний бур'ян, що ріс на пасовищі, знищила сотня його кіз.



"На цьому полі там вже було його, не знаю, певно під 50 соток. То вони виїли все. А молодий той, що зараз пішов, то вони його доїдять і все. Треба тварин запускати і вони його доїдять, щоб він не розсівався, і все", – сказав чоловік.



Зацвітають кількаметрові пагони борщівника і в селі Зміїнець Луцького району. Як розповів місцевий житель Віктор Пшонюк, таких густих заростів він не пам’ятає.



"Раніше там паслися корови, то воно було нормально. А зараз корів немає ні в кого майже, то росте як хоче", – зазначив чоловік.



Скільки коштує знищення борщівника в Луцькій громаді

На території Луцької громади за знищення отруйного бур'яну на ділянках комунальної власності відповідає департамент житлово-комунального господарств Луцької міської ради, – телефоном розповів Княгининівський староста Валерій Войнаровський.



15 червня комунальники разом із екологами обстежували місця, де росте борщівник, – сказав начальник відділу благоустрою міського департаменту ЖКГ Іван Козак.



"Буде заключено угоду з підрядником, який буде проводити роботи зі знищення самого борщівника. Борщівник косити ніколи не пізно. З неділі ми справимося, це все буде зроблено", – сказав посадовець.



На боротьбу з борщівником, додав Іван Козак, Луцька міська рада цьогоріч передбачила 150 тисяч гривень.

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