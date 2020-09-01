ЕКМО-центр Ковельського МТМО внесли до Всесвітнього переліку центрів ELSO
Сьогодні, 02:17
Всесвітня організація Екстракорпорального життєзабезпечення (ELSO) відзначила роботу ЕКМО-центру Ковельського МТМО та внесла його до Всесвітнього переліку центрів ELSO під назвою «Kovel-ECMO hospital district».
Про це повідомив генеральний директор Ковельського МТМО Валентин Вітер.
Волинський центр став 1182 у світі, четвертим в Україні та першим за межами нашої столиці.
Екстракорпоральна мембранна оксигенація (ЕКМО) – це методика підтримки діяльності серця та легень у пацієнтів з серцевою та/чи дихальною недостатністю, в яких функція цих органів порушена досить тривалий час. Пацієнт живе завдяки цій системі, поки очікує на відновлення функцій органів чи на трансплантацію серця або легень.
За 2023 рік на базі Kovel-ECMO hospital district було проведено 6 VA-ECMO процедур. Максимальний термін перебування хворого на екстракорпоральній підтримці в нашому центрі склав 21 добу. Показники виживаємості пацієнтів на VA-ECMO в нашому центрі визнані найкращими в Україні.
"Висловлюю щиру вдячність нашим прокторам Ukranian ECMO center for adults. Clinical hospital of the administration of the President of Ukraine (КЛ «Феофанія» ДУС), ЕКМО-спеціалістам: Максиму Павловському та Кирилу Хижняку. Не зупиняємося на досягнутому! Працюємо заради порятунку людських життів, заради Перемоги!" - заначив Валенти Вітер.
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Про це повідомив генеральний директор Ковельського МТМО Валентин Вітер.
Волинський центр став 1182 у світі, четвертим в Україні та першим за межами нашої столиці.
Екстракорпоральна мембранна оксигенація (ЕКМО) – це методика підтримки діяльності серця та легень у пацієнтів з серцевою та/чи дихальною недостатністю, в яких функція цих органів порушена досить тривалий час. Пацієнт живе завдяки цій системі, поки очікує на відновлення функцій органів чи на трансплантацію серця або легень.
За 2023 рік на базі Kovel-ECMO hospital district було проведено 6 VA-ECMO процедур. Максимальний термін перебування хворого на екстракорпоральній підтримці в нашому центрі склав 21 добу. Показники виживаємості пацієнтів на VA-ECMO в нашому центрі визнані найкращими в Україні.
"Висловлюю щиру вдячність нашим прокторам Ukranian ECMO center for adults. Clinical hospital of the administration of the President of Ukraine (КЛ «Феофанія» ДУС), ЕКМО-спеціалістам: Максиму Павловському та Кирилу Хижняку. Не зупиняємося на досягнутому! Працюємо заради порятунку людських життів, заради Перемоги!" - заначив Валенти Вітер.
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