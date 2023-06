ЕКМО-центр Ковельського МТМО внесли до Всесвітнього переліку центрів ELSO

Всесвітня організація Екстракорпорального життєзабезпечення (ELSO) відзначила роботу ЕКМО-центру Ковельського МТМО та внесла його до Всесвітнього переліку центрів ELSO під назвою «Kovel-ECMO hospital district».Про це повідомив генеральний директор Ковельського МТМОВолинський центр став 1182 у світі, четвертим в Україні та першим за межами нашої столиці.Екстракорпоральна мембранна оксигенація (ЕКМО) – це методика підтримки діяльності серця та легень у пацієнтів з серцевою та/чи дихальною недостатністю, в яких функція цих органів порушена досить тривалий час. Пацієнт живе завдяки цій системі, поки очікує на відновлення функцій органів чи на трансплантацію серця або легень.За 2023 рік на базі Kovel-ECMO hospital district було проведено 6 VA-ECMO процедур. Максимальний термін перебування хворого на екстракорпоральній підтримці в нашому центрі склав 21 добу. Показники виживаємості пацієнтів на VA-ECMO в нашому центрі визнані найкращими в Україні."Висловлюю щиру вдячність нашим прокторам Ukranian ECMO center for adults. Clinical hospital of the administration of the President of Ukraine (КЛ «Феофанія» ДУС), ЕКМО-спеціалістам: Максиму Павловському та Кирилу Хижняку. Не зупиняємося на досягнутому! Працюємо заради порятунку людських життів, заради Перемоги!" - заначив