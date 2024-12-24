Медзаклади Волині отримали 5 сучасних апаратів УЗД від Кореї

Медзаклади Волині отримали 5 сучасних апаратів УЗД від Кореї
Волинська область отримала 5 сучасних УЗД-апаратів від уряду Республіки Корея.

Про це повідомили на сторінці Управління охорони здоров'я Волинської ОВА.

Волинські медзаклади, у межах гуманітарної допомоги від уряду Республіки Корея, отримали 5 сучасних ультразвукових діагностичних систем . Передача обладнання стала можливою завдяки співпраці Посольства Кореї в Україні та за підтримки Міністерства охорони здоров’я України.

Це сучасне обладнання, яке дасть змогу виконувати широкий спектр досліджень. Апарати мають високу якість візуалізації та завдяки функціональним і технологічним характеристикам дозволяють діагностувати різні захворювання.

Обладнання передане до медичних закладів області, а саме: КП «Волинська обласна клінічна лікарня», КП «Волинське обласне територіальне медичне об'єднання захисту материнства і дитинства», КП «Волинський обласний госпіталь ветеранів війни», КП «Волинська обласна психіатрична лікарня м. Луцька» та КНП «Камінь-Каширська центральна районна лікарня».

Зазначимо, обладнання використовується в різних галузях медицини, зокрема в акушерстві та гінекології для моніторингу вагітності та діагностики репродуктивної системи, у кардіології – для обстеження серця, у педіатрії – для досліджень новонароджених. Також завдяки апарату можна оцінювати стан печінки, нирок, судин, суглобів та інших органів.

Сприяння у отриманні допомоги здійснила заступниця міністра охорони здоров'я Марія Карчевич.

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Теги: Волинь, Україна, УЗД, медицина, допомога
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