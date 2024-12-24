Медзаклади Волині отримали 5 сучасних апаратів УЗД від Кореї
Сьогодні, 05:28
Волинська область отримала 5 сучасних УЗД-апаратів від уряду Республіки Корея.
Про це повідомили на сторінці Управління охорони здоров'я Волинської ОВА.
Волинські медзаклади, у межах гуманітарної допомоги від уряду Республіки Корея, отримали 5 сучасних ультразвукових діагностичних систем . Передача обладнання стала можливою завдяки співпраці Посольства Кореї в Україні та за підтримки Міністерства охорони здоров’я України.
Це сучасне обладнання, яке дасть змогу виконувати широкий спектр досліджень. Апарати мають високу якість візуалізації та завдяки функціональним і технологічним характеристикам дозволяють діагностувати різні захворювання.
Обладнання передане до медичних закладів області, а саме: КП «Волинська обласна клінічна лікарня», КП «Волинське обласне територіальне медичне об'єднання захисту материнства і дитинства», КП «Волинський обласний госпіталь ветеранів війни», КП «Волинська обласна психіатрична лікарня м. Луцька» та КНП «Камінь-Каширська центральна районна лікарня».
Зазначимо, обладнання використовується в різних галузях медицини, зокрема в акушерстві та гінекології для моніторингу вагітності та діагностики репродуктивної системи, у кардіології – для обстеження серця, у педіатрії – для досліджень новонароджених. Також завдяки апарату можна оцінювати стан печінки, нирок, судин, суглобів та інших органів.
Сприяння у отриманні допомоги здійснила заступниця міністра охорони здоров'я Марія Карчевич.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили на сторінці Управління охорони здоров'я Волинської ОВА.
Волинські медзаклади, у межах гуманітарної допомоги від уряду Республіки Корея, отримали 5 сучасних ультразвукових діагностичних систем . Передача обладнання стала можливою завдяки співпраці Посольства Кореї в Україні та за підтримки Міністерства охорони здоров’я України.
Це сучасне обладнання, яке дасть змогу виконувати широкий спектр досліджень. Апарати мають високу якість візуалізації та завдяки функціональним і технологічним характеристикам дозволяють діагностувати різні захворювання.
Обладнання передане до медичних закладів області, а саме: КП «Волинська обласна клінічна лікарня», КП «Волинське обласне територіальне медичне об'єднання захисту материнства і дитинства», КП «Волинський обласний госпіталь ветеранів війни», КП «Волинська обласна психіатрична лікарня м. Луцька» та КНП «Камінь-Каширська центральна районна лікарня».
Зазначимо, обладнання використовується в різних галузях медицини, зокрема в акушерстві та гінекології для моніторингу вагітності та діагностики репродуктивної системи, у кардіології – для обстеження серця, у педіатрії – для досліджень новонароджених. Також завдяки апарату можна оцінювати стан печінки, нирок, судин, суглобів та інших органів.
Сприяння у отриманні допомоги здійснила заступниця міністра охорони здоров'я Марія Карчевич.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Медзаклади Волині отримали 5 сучасних апаратів УЗД від Кореї
Сьогодні, 05:28
Юний гітарист з Волині став переможцем міжнародного конкурсу
Сьогодні, 03:41
Волинянин очолив молодіжну дівочу збірну України з футболу
Сьогодні, 01:15
14 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Трамп хоче повернути росію до G7
13 лютий, 23:19