В Україні скасували шкільні золоті і срібні медалі





Відповідний наказ Міністерства освіти і науки набув чинності після його реєстрації в Міністерстві юстиції України, - пише

Згідно з документом, Положення про золоту та срібну медалі, яким школи керувались для нагородження учнів, утратило чинність.



Відтепер для записів у документах замість формулювання «золота медаль» або «срібна медаль» будуть використовувати запис «з відзнакою».



Водночас запис «Свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти з відзнакою» залишиться, як і на попередніх документах про освіту.

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Згідно з документом, Положення про золоту та срібну медалі, яким школи керувались для нагородження учнів, утратило чинність.Відтепер для записів у документах замість формулювання «золота медаль» або «срібна медаль» будуть використовувати запис «з відзнакою».Водночас запис «Свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти з відзнакою» залишиться, як і на попередніх документах про освіту.

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