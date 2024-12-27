В Україні скасували шкільні золоті і срібні медалі
Сьогодні, 07:32
В Україні скасували нагородження випускників 11 класів золотими та срібними медалями за особливі досягнення в навчанні.
Відповідний наказ Міністерства освіти і науки набув чинності після його реєстрації в Міністерстві юстиції України, - пише Освітаua.
Згідно з документом, Положення про золоту та срібну медалі, яким школи керувались для нагородження учнів, утратило чинність.
Відтепер для записів у документах замість формулювання «золота медаль» або «срібна медаль» будуть використовувати запис «з відзнакою».
Водночас запис «Свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти з відзнакою» залишиться, як і на попередніх документах про освіту.
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Відповідний наказ Міністерства освіти і науки набув чинності після його реєстрації в Міністерстві юстиції України, - пише Освітаua.
Згідно з документом, Положення про золоту та срібну медалі, яким школи керувались для нагородження учнів, утратило чинність.
Відтепер для записів у документах замість формулювання «золота медаль» або «срібна медаль» будуть використовувати запис «з відзнакою».
Водночас запис «Свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти з відзнакою» залишиться, як і на попередніх документах про освіту.
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