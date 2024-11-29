Допомагають не лише захисникам України – фонд LESIA UA взяв під опіку дитячий центр в Ковелі

Діти та підлітки зі складних та неблагополучних сімей – ними тепер опікується держава. Батьки більшості з них позбавлені прав, а самі діти мешкають у Волинському центрі соціально-психологічної реабілітації.Благодійники з, яка вже кілька років допомагає війську, завітали до цього закладу. Із собою привезли фрукти, солодощі, продукти. А найголовніше – живе спілкування.Засновниця Фундаціїрозповіла, що навіть під час війни не можна забувати про тих, хто потребує особливої уваги: «Лише легке та щире спілкування дає нам змогу дізнатися про те, що потрібно кожному з цих дітей насправді. Ми провели разом цілий день, з частиною вихованців це вже не перша наша зустріч, відчувається, що напруги між нами немає, діти довіряють. А тому розкривають серце та кажуть те, що думають. Після цієї поїздки ми, наприклад, вирішили, що допоможемо вихованцям центру з лікуванням зубів. Одна з дівчат запитала: «Якщо у держави немає грошей мені на зуби, то їх доведеться повидаляти?», – розповіла очільниця Фундації.Травмованим дітям, які бачили насильство у власній родині, дати не лише базові речі – таку мету поставили благодійники. Леся Григорович планує допомагати цьому Центру реабілітації системно і організувати роботу так, щоби здійснювати мрії кожної дитини окремо. Для цього представники фонду створюють справжню «базу подарунків».«Вони говорять про найпростіші речі – книги і настільні ігри, білизну. Та разом з дівчатами й хлопцями ми розробили цілу систему, запроваджуємо бали, завдяки яким діти зможуть отримувати омріяні подарунки, а не лише першочергові речі. Ми будемо привозити кожному індивідуальні подарунки – від іграшок до телефонів, те, про що мріють діти. А вони будуть виконувати під наглядом вихователів корисні завдання. Це і стимул, і можливість побачити, що для них в цьому світі є ще багато сюрпризів, радості і добра», - розповідає Леся Григорович.Наступної зустрічі в закладі вже чекають і вихователі, і діти. До Центру Леся Григорович завітає вже з обіцяними подарунками. Та зізнається, що найбільше прагне знову поспілкуватися з дітьми.