Уночі росія атакувала Україну 133-ма ударними дронами

Уночі росія атакувала Україну 133-ма ударними дронами
У ніч на 14 лютого Росія атакувала Україну 133-ма ударними безпілотниками типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Міллерово, Курськ, Брянськ, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ (РФ).

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Станом на 08:30 підтверджено збиття 73 "шахедів" та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Запорізькій, Миколаївській та Одеській областях.

58 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені, без негативних наслідків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Сумщина, Чернігівщина, Одещина та Харківщина.

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Теги: Україна, росія, війна
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