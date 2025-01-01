Росіяни вночі вдарили дроном по укриттю на ЧАЕС. ВІДЕО





Про це повідомляє Володимира Зеленського.



"Російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною влучив цієї ночі в укриття, яке береже світ від радіації зруйнованого 4-го енергоблоку Чорнобильської атомної станції", - написав президент.



За словами Зеленського, укриття свого часу було побудовано тими, хто бажає безпеки для людей - Україною, Штатами та європейськими союзниками. Водночас Росія залишається єдиною країною у світі, яка здатна атакувати такі об'єкти, окуповувати територію атомних станцій й не рахуватись із наслідками.



Президент додав, що пожежу внаслідок атаки дрону вже було ліквідовано. На даний час радіаційний фон не підвищувався, однак ситуація продовжує перебувати під контролем. За першими оцінками, пошкодження укриття суттєві.



"Росія щоночі здійснює такі атаки проти української інфраструктури й наших міст. Росія продовжує збільшувати свою армію. Росія не змінює своєї божевільної антилюдської державної риторики. І це означає, що Путін (Володимир Путін, диктатор Росії, - ред.) точно не готується до переговорів... Росія повинна нести відповідальність за те, що вона робить", - додав Зеленський.



Окупація ЧАЕС



Ще на початку повномасштабної війни російські терористи захопили й Чорнобильську АЕС. Ворог тримав персонал станції в заручниках, що створювало ризики для ядерної безпеки.



31 березня 2022-го окупанти покинули територію станції, але перед цим викрали обладнання й документи, а також замінували територію. Під час окупацію було зафіксовано підвищення рівня радіації через пересування важкої техніки, яка підняла заражений пил.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російська Федерація (РФ) вночі атакувала ударним дроном із фугасною бойовою частиною укриття Чорнобильської атомної електростанції (ЧАЕС).Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента"Російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною влучив цієї ночі в укриття, яке береже світ від радіації зруйнованого 4-го енергоблоку Чорнобильської атомної станції", - написав президент.За словами Зеленського, укриття свого часу було побудовано тими, хто бажає безпеки для людей - Україною, Штатами та європейськими союзниками. Водночас Росія залишається єдиною країною у світі, яка здатна атакувати такі об'єкти, окуповувати територію атомних станцій й не рахуватись із наслідками.Президент додав, що пожежу внаслідок атаки дрону вже було ліквідовано. На даний час радіаційний фон не підвищувався, однак ситуація продовжує перебувати під контролем. За першими оцінками, пошкодження укриття суттєві."Росія щоночі здійснює такі атаки проти української інфраструктури й наших міст. Росія продовжує збільшувати свою армію. Росія не змінює своєї божевільної антилюдської державної риторики. І це означає, що Путін (Володимир Путін, диктатор Росії, - ред.) точно не готується до переговорів... Росія повинна нести відповідальність за те, що вона робить", - додав Зеленський.Ще на початку повномасштабної війни російські терористи захопили й Чорнобильську АЕС. Ворог тримав персонал станції в заручниках, що створювало ризики для ядерної безпеки.31 березня 2022-го окупанти покинули територію станції, але перед цим викрали обладнання й документи, а також замінували територію. Під час окупацію було зафіксовано підвищення рівня радіації через пересування важкої техніки, яка підняла заражений пил.

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