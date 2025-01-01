Трамп анонсував мирні перемовини в Саудівській Аравії наступного тижня

Дональд Трамп заявив, що наступного тижня Саудівська Аравія прийматиме перемовини між США, Україною та Росією.



Як пише



Подія у Саудівській Аравії, на думку американського президента, має показати, "чи зможемо ми завершити цю війну".



Раніше Трамп також анонсував тристоронні переговори під час Мюнхенської безпекової конференції, проте в Офісі Президента України заявили, що контакти з росіянами, які не запрошені до Німеччини, не заплановані.



Україна наполягає, що перед зустрічами з росіянами вона говоритиме зі США.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Під час спілкування із журналістами в Овальному кабінеті Білого дому президент СШАзаявив, що наступного тижня Саудівська Аравія прийматиме перемовини між США, Україною та Росією.Як пише "Суспільне" , республіканець пояснив, що мова не про зустріч лідерів, а про спілкування високопосадовців. Трамп підкреслив, що Україна буде частиною цього процесу.Подія у Саудівській Аравії, на думку американського президента, має показати, "чи зможемо ми завершити цю війну".Раніше Трамп також анонсував тристоронні переговори під час Мюнхенської безпекової конференції, проте в Офісі Президента України заявили, що контакти з росіянами, які не запрошені до Німеччини, не заплановані.Україна наполягає, що перед зустрічами з росіянами вона говоритиме зі США.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію