У двох волинян вдома знайшли гранати, набої та наркотики

Гранати, набої та наркотики: поліцейські провели низку результативних обшуків.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Заходи проводили у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України.Учора, 13 лютого, слідчі слідчого управління області, за оперативного супроводу співробітників управління стратегічних розслідувань, та за силової підтримки роти тактико-оперативного реагування патрульної поліції провели низку обшуків за місцем проживання 28-річного жителя Княгининка та 46-річного лучанина.У результаті поліцейські вилучили із незаконного обігу п’ять гранат різних типів, чотири запали, чотири пакети пороху, понад сто набоїв різного калібру, вісім згортків канабісу, автомобіль, мобільні телефони та інші речі.На місці працювали спеціалісти управління вибухотехнічної служби.Вилученні речі направили на дослідження.За цим фактом відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.До слова, 46-річний лучанин раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності та перебував у розшуку. Його затримали у процесуальному порядку.Нині вирішуються питання про оголошення зловмисникам підозри та обрання запобіжного заходу.Досудове розслідування триває.