У Нововолинську судили чоловіка, який зливав ухилянтам місцеперебування ТЦК





Як з’ясувало слідство, з 21 серпня по 17 вересня 2024 року він у тематичній групі, що налічувала понад 10 тисяч учасників, публікував дані про місцеперебування представників ТЦК та СП у різних частинах міста.



Невдовзі чоловіка викрили та відправили під суд. А днями йому



Феміда визнала його винним за ст. 114-1 (Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань) КК України і призначила 5 років позбавлення волі. Покарання змінили на умовне. Якщо протягом півтора року чоловік не вчинить нового злочину, він залишиться на свободі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Нововолинському міському суді винесли вирок місцевому мешканцю, який у групі в Viber, інформував громадян про місцеперебування працівників Територіального центру комплектування та соціальної підтримки.Як з’ясувало слідство, з 21 серпня по 17 вересня 2024 року він у тематичній групі, що налічувала понад 10 тисяч учасників, публікував дані про місцеперебування представників ТЦК та СП у різних частинах міста.Невдовзі чоловіка викрили та відправили під суд. А днями йому винесли вирок . Правоохоронці зафіксували щонайменше 10 випадків, коли він "зливав" інформацію, фактично допомагаючи ухилянтам уникати мобілізації.Феміда визнала його винним за ст. 114-1 (Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань) КК України і призначила 5 років позбавлення волі. Покарання змінили на умовне. Якщо протягом півтора року чоловік не вчинить нового злочину, він залишиться на свободі.

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