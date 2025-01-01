У Нововолинську судили чоловіка, який зливав ухилянтам місцеперебування ТЦК

У Нововолинську судили чоловіка, який зливав ухилянтам місцеперебування ТЦК
У Нововолинському міському суді винесли вирок місцевому мешканцю, який у групі в Viber, інформував громадян про місцеперебування працівників Територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Як з’ясувало слідство, з 21 серпня по 17 вересня 2024 року він у тематичній групі, що налічувала понад 10 тисяч учасників, публікував дані про місцеперебування представників ТЦК та СП у різних частинах міста.

Невдовзі чоловіка викрили та відправили під суд. А днями йому винесли вирок. Правоохоронці зафіксували щонайменше 10 випадків, коли він "зливав" інформацію, фактично допомагаючи ухилянтам уникати мобілізації.

Феміда визнала його винним за ст. 114-1 (Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань) КК України і призначила 5 років позбавлення волі. Покарання змінили на умовне. Якщо протягом півтора року чоловік не вчинить нового злочину, він залишиться на свободі.


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