На Волині водійка з'їхала у кювет: чоловіка та двох дітей госпіталізували





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Водійка за кермом Mazda не впоралась з керуванням і з’їхала в кювет. Транспортний засіб отримав механічні пошкодження. Жінку, чоловіка та двох дітей доставили до медзакладів, після огляду вони будуть відпущені додому. Поліцейські за цим фактом оформили адмінматеріали.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні вранці, 14 лютого, в Сокиричах поблизу Луцька трапилась дорожньо-транспортна пригода.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Водійка за кермом Mazda не впоралась з керуванням і з’їхала в кювет. Транспортний засіб отримав механічні пошкодження. Жінку, чоловіка та двох дітей доставили до медзакладів, після огляду вони будуть відпущені додому. Поліцейські за цим фактом оформили адмінматеріали.

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