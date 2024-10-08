На Волині водійка з'їхала у кювет: чоловіка та двох дітей госпіталізували

На Волині водійка з'їхала у кювет: чоловіка та двох дітей госпіталізували
Сьогодні вранці, 14 лютого, в Сокиричах поблизу Луцька трапилась дорожньо-транспортна пригода.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Водійка за кермом Mazda не впоралась з керуванням і з’їхала в кювет. Транспортний засіб отримав механічні пошкодження. Жінку, чоловіка та двох дітей доставили до медзакладів, після огляду вони будуть відпущені додому. Поліцейські за цим фактом оформили адмінматеріали.
На Волині водійка з'їхала у кювет: чоловіка та двох дітей госпіталізували
На Волині водійка з'їхала у кювет: чоловіка та двох дітей госпіталізували

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Теги: Волинь, водійка, поліція
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