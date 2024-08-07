Дрон, що влучив у саркофаг на ЧАЕС, летів на низькій висоті, тому радари його не бачили

Дрон, що влучив у саркофаг на ЧАЕС, летів на низькій висоті, тому радари його не бачили
Президент України Володимир Зеленський заявив, що росіяни навмисно вдарили по саркофагу на Чорнобильській АЕС, про що свідчить низька висота польоту дрона.

Про це український президент сказав журналістам на Мюнхенській безпековій конференції, пише Громадське.

За його словами, ударний російський дрон летів на висоті 85 метрів, тому радари протиповітряної оборони його не бачили. Саме це, вважає Зеленський, свідчить, що росіяни вдарили по саркофагу навмисно.

Він анонсував розслідування цього удару, яка дасть йому більше деталей щодо цього російського удару.

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Теги: ЧАЕС, дрон
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