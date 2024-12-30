Закликав до держперевороту в Україні: волинянин отримав підозру





Про це



Для пошуку однодумців фігурант зареєстрував свій Ютуб-канал, де закликав до захоплення державної влади в Україні.



Наразі слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:



- ч. 1 ст. 14, ч. 1 та ч. 2 ст. 109 (готування, дії та заклики до дій, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);



- ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, вчинене за попередньою змовою групою осіб);



- ч. 2 ст. 28, чч. 2, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників, вчинене за попередньою змовою групою осіб).



Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.



Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Черкаській, Чернігівській, Одеській та Волинській областях за процесуального керівництва Черкаської та Волинської обласних прокуратур.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині підозру отримав місцевий житель, який намагався створити в обласному центрі «органи самоврядування» на підтримку кремлівського режиму.Про це повідомили в Управлінні СБ України у Волинській області.Для пошуку однодумців фігурант зареєстрував свій Ютуб-канал, де закликав до захоплення державної влади в Україні.Наразі слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:- ч. 1 ст. 14, ч. 1 та ч. 2 ст. 109 (готування, дії та заклики до дій, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);- ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, вчинене за попередньою змовою групою осіб);- ч. 2 ст. 28, чч. 2, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників, вчинене за попередньою змовою групою осіб).Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Черкаській, Чернігівській, Одеській та Волинській областях за процесуального керівництва Черкаської та Волинської обласних прокуратур.

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