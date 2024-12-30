Закликав до держперевороту в Україні: волинянин отримав підозру
Сьогодні, 13:20
На Волині підозру отримав місцевий житель, який намагався створити в обласному центрі «органи самоврядування» на підтримку кремлівського режиму.
Про це повідомили в Управлінні СБ України у Волинській області.
Для пошуку однодумців фігурант зареєстрував свій Ютуб-канал, де закликав до захоплення державної влади в Україні.
Наразі слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 1 ст. 14, ч. 1 та ч. 2 ст. 109 (готування, дії та заклики до дій, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);
- ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, вчинене за попередньою змовою групою осіб);
- ч. 2 ст. 28, чч. 2, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників, вчинене за попередньою змовою групою осіб).
Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Черкаській, Чернігівській, Одеській та Волинській областях за процесуального керівництва Черкаської та Волинської обласних прокуратур.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили в Управлінні СБ України у Волинській області.
Для пошуку однодумців фігурант зареєстрував свій Ютуб-канал, де закликав до захоплення державної влади в Україні.
Наразі слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 1 ст. 14, ч. 1 та ч. 2 ст. 109 (готування, дії та заклики до дій, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);
- ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, вчинене за попередньою змовою групою осіб);
- ч. 2 ст. 28, чч. 2, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників, вчинене за попередньою змовою групою осіб).
Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Черкаській, Чернігівській, Одеській та Волинській областях за процесуального керівництва Черкаської та Волинської обласних прокуратур.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Україна повернула тіла 757 загиблих військових
Сьогодні, 13:50
Кличко передав на передову майже 600 Мавіків та FPV-дронів, пересувні автомайстерні та військове обладнання
Сьогодні, 13:40
Закликав до держперевороту в Україні: волинянин отримав підозру
Сьогодні, 13:20
Луцький виконком шле листи військовозобов’язаним від ТЦК
Сьогодні, 13:11
Дрон, що влучив у саркофаг на ЧАЕС, летів на низькій висоті, тому радари його не бачили
Сьогодні, 12:37