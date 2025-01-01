Україна повернула тіла 757 загиблих військових





Про це повідомив Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими.



Серед полеглих оборонців є ті, хто воював на:



- Курахівському напрямку;



- Покровському напрямку;



⁠- Бахмутському напрямку;



- ⁠Вугледарському напрямку;



- Луганському напрямку;



- Запорізькому напрямку.



Тіла військових перевезуть до визначених державних спеціалізованих установ, передадуть правоохоронцям та судмедекспертам. Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС у найкоротші терміни будуть встановлені особи загиблих.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україну повернули тіла 757 загиблих українських військових.Про це повідомив Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими.Серед полеглих оборонців є ті, хто воював на:- Курахівському напрямку;- Покровському напрямку;⁠- Бахмутському напрямку;- ⁠Вугледарському напрямку;- Луганському напрямку;- Запорізькому напрямку.Тіла військових перевезуть до визначених державних спеціалізованих установ, передадуть правоохоронцям та судмедекспертам. Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС у найкоротші терміни будуть встановлені особи загиблих.

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