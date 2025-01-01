Україна повернула тіла 757 загиблих військових
Сьогодні, 13:50
В Україну повернули тіла 757 загиблих українських військових.
Про це повідомив Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими.
Серед полеглих оборонців є ті, хто воював на:
- Курахівському напрямку;
- Покровському напрямку;
- Бахмутському напрямку;
- Вугледарському напрямку;
- Луганському напрямку;
- Запорізькому напрямку.
Тіла військових перевезуть до визначених державних спеціалізованих установ, передадуть правоохоронцям та судмедекспертам. Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС у найкоротші терміни будуть встановлені особи загиблих.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими.
Серед полеглих оборонців є ті, хто воював на:
- Курахівському напрямку;
- Покровському напрямку;
- Бахмутському напрямку;
- Вугледарському напрямку;
- Луганському напрямку;
- Запорізькому напрямку.
Тіла військових перевезуть до визначених державних спеціалізованих установ, передадуть правоохоронцям та судмедекспертам. Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС у найкоротші терміни будуть встановлені особи загиблих.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Понад 200 держслужбовців позбавили інвалідності, — ДБР
Сьогодні, 14:07
Трагічно загинув Герой з Волині Сергій Заболотський
Сьогодні, 14:04
Україна повернула тіла 757 загиблих військових
Сьогодні, 13:50
Кличко передав на передову майже 600 Мавіків та FPV-дронів, пересувні автомайстерні та військове обладнання
Сьогодні, 13:40
Закликав до держперевороту в Україні: волинянин отримав підозру
Сьогодні, 13:20