Україна повернула тіла 757 загиблих військових

Україна повернула тіла 757 загиблих військових
В Україну повернули тіла 757 загиблих українських військових.

Про це повідомив Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими.

Серед полеглих оборонців є ті, хто воював на:

- Курахівському напрямку;

- Покровському напрямку;

⁠- Бахмутському напрямку;

- ⁠Вугледарському напрямку;

- Луганському напрямку;

- Запорізькому напрямку.

Тіла військових перевезуть до визначених державних спеціалізованих установ, передадуть правоохоронцям та судмедекспертам. Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС у найкоротші терміни будуть встановлені особи загиблих.
Україна повернула тіла 757 загиблих військових
Україна повернула тіла 757 загиблих військових


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Теги: Росія, Україна, війна
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