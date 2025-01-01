Трагічно загинув Герой з Волині Сергій Заболотський

Заболотського Сергія Сергійовича (10.02.1990 р.н.), стрільця-радіотелефоніста 2-го відділення 2-го стрілецького взводу з охорони та оборони об’єктів Національної гвардії України.



Про це у телеграм-каналі Ігор Чайка.



"Прощання з воїном відбудеться 15 лютого за наступним порядком:



- 12.00 – служба в храмі Покрови Пресвятої Богородиці с. Заріччя.



- 14.00 – громадянська панахида на території школи с. Тойкут.



Поховають Сергія Заболотського на кладовищі с. Тойкут", - йдеться в повідомленні.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Повідомили про трагічну загибель солдата(10.02.1990 р.н.), стрільця-радіотелефоніста 2-го відділення 2-го стрілецького взводу з охорони та оборони об’єктів Національної гвардії України.Про це у телеграм-каналі написав Ковельський міський голова"Прощання з воїном відбудеться 15 лютого за наступним порядком:- 12.00 – служба в храмі Покрови Пресвятої Богородиці с. Заріччя.- 14.00 – громадянська панахида на території школи с. Тойкут.Поховають Сергія Заболотського на кладовищі с. Тойкут", - йдеться в повідомленні.

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