Понад 200 держслужбовців позбавили інвалідності, — ДБР





Про це в інтерв’ю «Подробицям» повідомила радниця зі стратегічних комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян, пише



Йдеться про працівників податкової, митниці, прокуратури та деяких правоохоронців.



За її словами, протягом останніх 3 місяців для низки посадовців також змінили та понизили групи інвалідності, що вплинуло на виплати чиновників.



Сапьян зауважила, що збитки від фальшивої інвалідності на одного держслужбовця становлять 100−200 тисяч гривень.



Водночас NV з посиланням на власні джерела пише, що інвалідності вже позбавили 229 посадовців. Ще 145 держслужбовцям змінили групу інвалідності, а 58 — термін інвалідності. Водночас 451 працівника держорганів відправили на дообстеження.



Загалом робоча група, до якої входять представники правоохоронних органів та Міністерства охорони здоров’я, має перевірити майже 3 тисячі посадовців. Такі працівники мають пройти медико-соціальні комісії, аби довести проблеми зі здоров’ям та право отримувати соціальну допомогу.



У листопаді було відомо, що МОЗ разом із правоохоронними органами перевіряють рішення медико-соціальних експертних комісій щодо встановлення інвалідності 1695 посадовцям із понад 30 державних органів. Більшість справ стосувалися працівників органів податкової.



У кінці 2024 року міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко повідомляв, що 188 людям скасували рішення про інвалідність, а ще 388 фігурантів викликали до профільного науково-дослідного інституту для переогляду.



Скандали з МСЕК



У жовтні правоохоронці викрили керівницю медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) у Хмельницькій області Тетяну Крупу, а також її сина Олександра Крупу — голову обласного Пенсійного фонду — на незаконному збагаченні на мільйони доларів.



Згодом «Цензор.НЕТ» написав, що правоохоронні органи Хмельницької області знали про масштабну корупційну схему керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи, адже були її співучасниками. Так, десятки прокурорів, серед яких і обласний прокурор, змогли оформити інвалідність.



На тлі цього скандалу правоохоронці взялися за перевірки посадовців Хмельниччини та працівників МСЕК. Президент Володимир Зеленський оголосив, що РНБО визначило перелік рішень, «які повернуть справедливість». За кілька хвилин стало відомо, що генеральний прокурор України Андрій Костін подав у відставку.



МСЕК вирішили реформувати — із січня 2025 року замість цього запрацює оцінювання повсякденного функціонування людини.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Державному бюро розслідувань заявили, що за результатами перевірок понад 200 співробітників державних установ позбавили інвалідності.Про це в інтерв’ю «Подробицям» повідомила радниця зі стратегічних комунікацій Державного бюро розслідувань, пише Громадське Йдеться про працівників податкової, митниці, прокуратури та деяких правоохоронців.За її словами, протягом останніх 3 місяців для низки посадовців також змінили та понизили групи інвалідності, що вплинуло на виплати чиновників.Сапьян зауважила, що збитки від фальшивої інвалідності на одного держслужбовця становлять 100−200 тисяч гривень.Водночас NV з посиланням на власні джерела пише, що інвалідності вже позбавили 229 посадовців. Ще 145 держслужбовцям змінили групу інвалідності, а 58 — термін інвалідності. Водночас 451 працівника держорганів відправили на дообстеження.Загалом робоча група, до якої входять представники правоохоронних органів та Міністерства охорони здоров’я, має перевірити майже 3 тисячі посадовців. Такі працівники мають пройти медико-соціальні комісії, аби довести проблеми зі здоров’ям та право отримувати соціальну допомогу.У листопаді було відомо, що МОЗ разом із правоохоронними органами перевіряють рішення медико-соціальних експертних комісій щодо встановлення інвалідності 1695 посадовцям із понад 30 державних органів. Більшість справ стосувалися працівників органів податкової.У кінці 2024 року міністр охорони здоровʼяповідомляв, що 188 людям скасували рішення про інвалідність, а ще 388 фігурантів викликали до профільного науково-дослідного інституту для переогляду.У жовтні правоохоронці викрили керівницю медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) у Хмельницькій області Тетяну Крупу, а також її сина Олександра Крупу — голову обласного Пенсійного фонду — на незаконному збагаченні на мільйони доларів.Згодом «Цензор.НЕТ» написав, що правоохоронні органи Хмельницької області знали про масштабну корупційну схему керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи, адже були її співучасниками. Так, десятки прокурорів, серед яких і обласний прокурор, змогли оформити інвалідність.На тлі цього скандалу правоохоронці взялися за перевірки посадовців Хмельниччини та працівників МСЕК. Президент Володимир Зеленський оголосив, що РНБО визначило перелік рішень, «які повернуть справедливість». За кілька хвилин стало відомо, що генеральний прокурор України Андрій Костін подав у відставку.МСЕК вирішили реформувати — із січня 2025 року замість цього запрацює оцінювання повсякденного функціонування людини.

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