Антарктичні зізнання в коханні: полярники показали романтичні світлини крижаного континенту





Про це пише



"Милуйтеся та згадуйте своїх коханих, де вони сьогодні не були б. Адже любов — вона завжди в серці", - зазначається у дописі.



Авторами дивовижних світлин є Анна Соіна, Олександр Мацібура, Тетяна Баглай, Олександр Богомаз.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Полярники та полярниці зі "Станції Вернадського" зібрали для нас трохи романтичних світлин мешканців крижаного континенту.Про це пише Укрінформ "Милуйтеся та згадуйте своїх коханих, де вони сьогодні не були б. Адже любов — вона завжди в серці", - зазначається у дописі.Авторами дивовижних світлин є

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