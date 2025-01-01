Під час транспортування до лікарні Дніпра зупинилося серце Героя з Волині Федора Набоки
Сьогодні, 15:18
13 лютого під час транспортування у лікувальний заклад міста Дніпра зупинилось серце мешканця міста Володимира майора Федора Станіславовича Набоки, 1966 року народження.
Про це повідомив міський голова Ігор Пальонка.
"Чоловік був призваний на військову службу 2 листопада 2022 року. До останнього подиху він був вірний присязі та обовʼязку щодо захисту Батьківщини.
Висловлюю щирі співчуття родині, друзям та побратимам захисника. Вічна пам’ять Герою", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що про час та місце похорону повідомлять згодом.
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Про це повідомив міський голова Ігор Пальонка.
"Чоловік був призваний на військову службу 2 листопада 2022 року. До останнього подиху він був вірний присязі та обовʼязку щодо захисту Батьківщини.
Висловлюю щирі співчуття родині, друзям та побратимам захисника. Вічна пам’ять Герою", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що про час та місце похорону повідомлять згодом.
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