Під час транспортування до лікарні Дніпра зупинилося серце Героя з Волині Федора Набоки

Під час транспортування до лікарні Дніпра зупинилося серце Героя з Волині Федора Набоки
13 лютого під час транспортування у лікувальний заклад міста Дніпра зупинилось серце мешканця міста Володимира майора Федора Станіславовича Набоки, 1966 року народження.

Про це повідомив міський голова Ігор Пальонка.

"Чоловік був призваний на військову службу 2 листопада 2022 року. До останнього подиху він був вірний присязі та обовʼязку щодо захисту Батьківщини.

Висловлюю щирі співчуття родині, друзям та побратимам захисника. Вічна пам’ять Герою", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що про час та місце похорону повідомлять згодом.

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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