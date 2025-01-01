Луцький бренд горілки Ukrainian Spirit високо оцінили на конкурсі в США

Wine & Spirits Tasting Competition 2025, що відбувся у Денвері, Колорадо.



Два продукти компанії були відзначені престижними нагородами:



- DOUBLE GOLD MEDAL (95 балів) — Ukrainian Spirit Класична, Ukraine



- BRONZE MEDAL — Ukrainian Spirit Перцівка, Ukraine



Цього року оцінювання та критерії конкурсу були під контролем The Tasting Alliance — провідної світової організації з понад 40-річним досвідом у галузі дегустаційних змагань.



"Отримання нагороди від цього конкурсу — важливий етап у міжнародному визнанні бренду та підтвердження найвищої якості продукції", — кажуть в Ukrainian Spirit.



Переможці конкурсу також отримали можливість представити свої напої на Access HQ CONNECT і позмагатися за місце серед 10 найкращих для участі у San Francisco World Spirits Competition 2025.



"Ця перемога ще раз підтверджує статус Ukrainian Spirit як високоякісного продукту, що поєднує традиційні рецептури та сучасні технології, достойно представляючи український алкогольний сегмент на світовій арені", — зазначають в компанії.





Контакти фірмових магазинів Ukrainian Spirit



- адреса: м. Луцьк, вул. Ковельська, 67

- телефон: +38 095 067 16 20

- на карті:

- графік роботи: пн-пт 9:00 - 19:00, сб 9:00 – 18:00, нд – вихідний



- адреса: м. Луцьк, вул. Набережна, 28 (мийка "Нептун")

- телефон: +38 095 067 15 44

- на карті:

- графік роботи: пн-пт 9:00 – 19:00, сб-нд – 9:00 - 18:00

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Бренд преміальної української горілки Ukrainian Spirit здобув дві нагороди на одному з найавторитетніших світових дегустаційних конкурсів —, що відбувся у Денвері, Колорадо.Два продукти компанії були відзначені престижними нагородами:- DOUBLE GOLD MEDAL (95 балів) — Ukrainian Spirit Класична, Ukraine- BRONZE MEDAL — Ukrainian Spirit Перцівка, UkraineЦього року оцінювання та критерії конкурсу були під контролем The Tasting Alliance — провідної світової організації з понад 40-річним досвідом у галузі дегустаційних змагань."Отримання нагороди від цього конкурсу — важливий етап у міжнародному визнанні бренду та підтвердження найвищої якості продукції", — кажуть в Ukrainian Spirit.Переможці конкурсу також отримали можливість представити свої напої на Access HQ CONNECT і позмагатися за місце серед 10 найкращих для участі у San Francisco World Spirits Competition 2025."Ця перемога ще раз підтверджує статус Ukrainian Spirit як високоякісного продукту, що поєднує традиційні рецептури та сучасні технології, достойно представляючи український алкогольний сегмент на світовій арені", — зазначають в компанії.- адреса: м. Луцьк, вул. Ковельська, 67- телефон: +38 095 067 16 20- на карті: https://maps.app.goo.gl/UQyBUUCL87zGDmmM6 - графік роботи: пн-пт 9:00 - 19:00, сб 9:00 – 18:00, нд – вихідний- адреса: м. Луцьк, вул. Набережна, 28 (мийка "Нептун")- телефон: +38 095 067 15 44- на карті: https://maps.app.goo.gl/18GortXpoGNdQ4257 - графік роботи: пн-пт 9:00 – 19:00, сб-нд – 9:00 - 18:00

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію