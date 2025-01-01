Лаявся і розмахував кулаками перед поліцейськими: волинянин отримав підозру

Лаявся і розмахував кулаками перед поліцейськими: волинянин отримав підозру
На Волині слідчі ГУНП оголосили про підозру фігуранту, який вчинив опір патрульним.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Спершу молодик висловлював нецензурну лайку і розмахував кулаками біля поліцейських, тепер же за такі дії може отримати позбавлення волі до двох років.

Інцидент трапився ще в січні, у Ковельському районі. Під час відпрацювання патрульні зупинили для перевірки Opel Zafira.

З транспортного засобу вийшли 4 осіб та почали перешкоджати роботі наряду. Один з них особливо розмахував кулаками та висловлював нецензурну лайку. Він погрожував на адресу патрульних, відмовлявся виконувати їх законні вимоги та чинив опір.

Після інциденту особу зухвальця встановили: ним виявився 24-річний ковельчанин. У результаті розшукових заходів волинські поліцейські, за оперативного супроводу працівників внутрішньої безпеки поліції, встановили його місце перебування у столиці.

13 лютого, за процесуального керівництва прокуратури, слідчі ГУНП оголосили фігуранту про підозру за ч.2 ст.342 Кримінального Кодексу. За опір працівникові правоохоронного органу під час виконання ним службових обов’язків йому може загрожувати позбавлення влі до 2 років.

Молодик вибачився за скоєне.

Слідство у справі триває.

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Теги: Волинь, патрульні
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