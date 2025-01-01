В Європі вважають, що зможуть надати до 25 тисяч миротворців для України, - Welt





Про це повідомляє



Як зазначає видання, у НАТО також є сумніви, що європейці зможуть самотужки забезпечити миротворчі сили для України.



"Європейці не можуть покладатися на те, що можливі коаліційні війська, наприклад, з Бангладеш, Індії чи Ефіопії, не втечуть, коли ситуація стане серйозною", - сказав виданню генерал з однієї з країн НАТО.



Джерела Welt серед військових вказують, що "нижня межа" чисельності миротворчих сил повинна бути близько 120 тисяч солдатів. Оскільки війська мають ротуватися, одночасно буде розгорнуто близько 40 тисяч військових.



При цьому військові чиновники ЄС очікують, що європейці зможуть надати максимум до 25 тисяч солдатів.



Також залишається незрозумілим, які повноваження матимуть миротворчі війська. Кілька високопоставлених військових чиновників зазначили виданню, що така стабілізаційна місія не матиме сенсу, якщо солдатам не дадуть права втручатися із застосуванням важкого озброєння.



Миротворці для України



Варто зазначити, що Україна веде переговори щодо можливого розгортання миротворчих сил у майбутньому. За словами президента Володимира Зеленського, це питання поки на початкових стадіях.



При цьому Україна хоче, щоб до миротворчої місії приєдналися країни Європи та США. У Вашингтоні виключають участь американських військ.



Зеленський на полях Мюнхенської конференції з безпеки зазначив, що миротворчий контингент може складатися лише з українців, головне - це питання озброєння. Глава держави також сказав, що чисельність іноземців може бути до 110 тисяч. За його словами, бажано, щоб це були морські країни, до прикладу, Британія чи нордичні держави.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Європі вважають, що зможуть надати до 25 тисяч солдатів для можливої миротворчої місії в Україні. При цьому військові очікують, що потрібно буде близько 120 тисяч солдатів.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Welt.Як зазначає видання, у НАТО також є сумніви, що європейці зможуть самотужки забезпечити миротворчі сили для України."Європейці не можуть покладатися на те, що можливі коаліційні війська, наприклад, з Бангладеш, Індії чи Ефіопії, не втечуть, коли ситуація стане серйозною", - сказав виданню генерал з однієї з країн НАТО.Джерела Welt серед військових вказують, що "нижня межа" чисельності миротворчих сил повинна бути близько 120 тисяч солдатів. Оскільки війська мають ротуватися, одночасно буде розгорнуто близько 40 тисяч військових.При цьому військові чиновники ЄС очікують, що європейці зможуть надати максимум до 25 тисяч солдатів.Також залишається незрозумілим, які повноваження матимуть миротворчі війська. Кілька високопоставлених військових чиновників зазначили виданню, що така стабілізаційна місія не матиме сенсу, якщо солдатам не дадуть права втручатися із застосуванням важкого озброєння.Варто зазначити, що Україна веде переговори щодо можливого розгортання миротворчих сил у майбутньому. За словами президента, це питання поки на початкових стадіях.При цьому Україна хоче, щоб до миротворчої місії приєдналися країни Європи та США. У Вашингтоні виключають участь американських військ.Зеленський на полях Мюнхенської конференції з безпеки зазначив, що миротворчий контингент може складатися лише з українців, головне - це питання озброєння. Глава держави також сказав, що чисельність іноземців може бути до 110 тисяч. За його словами, бажано, щоб це були морські країни, до прикладу, Британія чи нордичні держави.

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