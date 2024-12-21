Три способи одружитись у Луцьку. Документи, ціни









ЦНАП



Документи



- паспорт громадянина України;



- ідентифікаційний код;



- документ про військовий облік (для військовозобов’язаних);



- паспорт громадянина України для виїзду за кордон, що підлягає обміну.



Якщо хтось із наречених був одружений раніше, обов’язково додайте документ про припинення попереднього шлюбу.



Час і ціна



На отримання документа про зареєстрований шлюб потрібно зачекати місяць і один день — це вартує 0,85 грн.



За потреби, можна скористатись послугою «Шлюб за добу» — 3 тис. грн. До цього ж пара сплачує держмито обсягом 0,85 грн.



Адреса



м. Луцьк, вул. Лесі Українки, 35.



РАЦС



Документи



- паспорт громадянина України;



- ідентифікаційний код;



- документ про військовий облік (для військовозобов’язаних);



- додаток про місце реєстрації.



Документ про припинення попереднього шлюбу, якщо один із партнерів вже був у шлюбі.



Час і ціна



Очікувати на документ потрібно місяць і 1 день — це коштує 1109 грн і держмито обсягом 0,85 грн.



Послуга «Шлюб за добу» вартує понад 2 тис. грн.



Адреса



м. Луцьк, просп. Соборності, 18.



Дія



Замовити церемонію можна онлайн. Але через російську кібератаку у грудні станом на 14 лютого 2025 року послуга тимчасово недоступна через відновлення реєстрів Міністерства юстиції.



Документи



Повнолітні громадяни України можуть подати заяву про реєстрацію шлюбу до РАЦСу. Це займає не більше 10 хв.



Під час заповнення заяви, вкажіть дані партнера, а саме: податковий номер чи паспорт та електронну пошту. Відправте заяву.



Посилання надійде партнеру на пошту та в кабінет громадянина в розділ «Зверніть увагу». Партнер має вказати свої дані, оплатити послугу та підписати документ.



Після підпису партнера — ви знайдете документ у тому ж розділі «Зверніть увагу» і поставте електронний підпис.



Час та ціна



Надання послуги триває 1 день. Вартість формується залежно від обраних послуг та реєстрації шлюбу — від 0,85 грн до 1663,85 грн.



Освідчення і сертифікат неодруженого/неодруженої



Пропозиція онлайн



У Дії можна освідчитися.



Які треба документи:



- паспорт громадянина України;



- верифікований податковий номер;



- ID-картку чи закордонний паспорт у Дії;



- не перебувати в іншому шлюбі.



Як скористатися послугою:



1. Знайдіть послугу «Шлюб онлайн» у відділі Сервіси.



2. Натисніть «Зробити пропозицію» та надішліть сповіщення «половинці» на зручний месенджер.



3. Кохана людина отримає його та має відповісти протягом 14 днів.



4. Після згоди надайте свої дані для заяви на одруження протягом 12 годин.



Якщо передумали — можна скасувати заяву про шлюб через Дію. А повторно подати у будь-який зручний час.



Сертифікат неодруженого та неодруженої



До Дня закоханих у 2025 році у Дії з’явився новий документ — сертифікат неодруженого або неодруженої. Він не є офіційним документом, проте дані перевіряються у реєстрі.



Отримати сертифікат можуть повнолітні, розлучені або холостяки чи холостячки, що не були у шлюбі.



Як отримати



Послугу додали нещодавно, тому оновіть застосунок Дія та у розділі «Документи» натисніть «Додати новий документ».



Далі покроково:



Натисніть «Сертифікат неодруженої».



Підтвердьте, що не перебуваєте у шлюбі.



Додайте фото для документа.



Оберіть серед запропонованих критеріїв, що вас надихає.



Налаштуйте документ: оберіть колір та головний меседж на стрічку.



Ознайомтесь із сертифікатом.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Офіційно зареєструвати шлюб наречені можуть у ЦНАПі, РАЦСі та онлайн — у застосунку Дія. misto.media розповідає покроково, що для цього потрібно.- паспорт громадянина України;- ідентифікаційний код;- документ про військовий облік (для військовозобов’язаних);- паспорт громадянина України для виїзду за кордон, що підлягає обміну.Якщо хтось із наречених був одружений раніше, обов’язково додайте документ про припинення попереднього шлюбу.На отримання документа про зареєстрований шлюб потрібно зачекати місяць і один день — це вартує 0,85 грн.За потреби, можна скористатись послугою «Шлюб за добу» — 3 тис. грн. До цього ж пара сплачує держмито обсягом 0,85 грн.м. Луцьк, вул. Лесі Українки, 35.- паспорт громадянина України;- ідентифікаційний код;- документ про військовий облік (для військовозобов’язаних);- додаток про місце реєстрації.Документ про припинення попереднього шлюбу, якщо один із партнерів вже був у шлюбі.Очікувати на документ потрібно місяць і 1 день — це коштує 1109 грн і держмито обсягом 0,85 грн.Послуга «Шлюб за добу» вартує понад 2 тис. грн.м. Луцьк, просп. Соборності, 18.Замовити церемонію можна онлайн. Але через російську кібератаку у грудні станом на 14 лютого 2025 року послуга тимчасово недоступна через відновлення реєстрів Міністерства юстиції.Повнолітні громадяни України можуть подати заяву про реєстрацію шлюбу до РАЦСу. Це займає не більше 10 хв.Під час заповнення заяви, вкажіть дані партнера, а саме: податковий номер чи паспорт та електронну пошту. Відправте заяву.Посилання надійде партнеру на пошту та в кабінет громадянина в розділ «Зверніть увагу». Партнер має вказати свої дані, оплатити послугу та підписати документ.Після підпису партнера — ви знайдете документ у тому ж розділі «Зверніть увагу» і поставте електронний підпис.Надання послуги триває 1 день. Вартість формується залежно від обраних послуг та реєстрації шлюбу — від 0,85 грн до 1663,85 грн.- паспорт громадянина України;- верифікований податковий номер;- ID-картку чи закордонний паспорт у Дії;- не перебувати в іншому шлюбі.1. Знайдіть послугу «Шлюб онлайн» у відділі Сервіси.2. Натисніть «Зробити пропозицію» та надішліть сповіщення «половинці» на зручний месенджер.3. Кохана людина отримає його та має відповісти протягом 14 днів.4. Після згоди надайте свої дані для заяви на одруження протягом 12 годин.Якщо передумали — можна скасувати заяву про шлюб через Дію. А повторно подати у будь-який зручний час.До Дня закоханих у 2025 році у Дії з’явився новий документ — сертифікат неодруженого або неодруженої. Він не є офіційним документом, проте дані перевіряються у реєстрі.Отримати сертифікат можуть повнолітні, розлучені або холостяки чи холостячки, що не були у шлюбі.Послугу додали нещодавно, тому оновіть застосунок Дія та у розділі «Документи» натисніть «Додати новий документ».Натисніть «Сертифікат неодруженої».Підтвердьте, що не перебуваєте у шлюбі.Додайте фото для документа.Оберіть серед запропонованих критеріїв, що вас надихає.Налаштуйте документ: оберіть колір та головний меседж на стрічку.Ознайомтесь із сертифікатом.

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