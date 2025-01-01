Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 15 лютого

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 15 лютого
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 15 лютого.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 15 лютого

Луцьк

Хмарно з проясненнями. Невеликий сніг, мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 5-7° морозу, вдень 1-3° морозу.

Область

Хмарно з проясненнями. Місцями невеликий сніг, мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 4-9° морозу, вдень 0-5° морозу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Погода, Луцьк, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Повернути Ремса: лучанка звинувачує зооактивістів у викраденні свого собаки
Хто може стати новим ректором ВНУ імені Лесі Українки?
Суд над Христецькою: адвокат «раптом» поїхав за кордон
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку налаштували сирени, сигналу яких не було чути
Сьогодні, 20:38
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 15 лютого
Сьогодні, 20:00
Три способи одружитись у Луцьку. Документи, ціни
Сьогодні, 19:15
У національному парку на Волині почали квітнути дерева
Сьогодні, 18:23
В Європі вважають, що зможуть надати до 25 тисяч миротворців для України, - Welt
Сьогодні, 17:07
Схожі новини
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 14 лютого Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 14 лютого
13 лютий, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 13 лютого Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 13 лютого
12 лютий, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 12 лютого Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 12 лютого
11 лютий, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 11 лютого Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 11 лютого
10 лютий, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку налаштували сирени, сигналу яких не було чути
Сьогодні, 20:38
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 15 лютого
Сьогодні, 20:00
 0
Три способи одружитись у Луцьку. Документи, ціни
Сьогодні, 19:15
 0
У національному парку на Волині почали квітнути дерева
Сьогодні, 18:23
 0
Очищення сажового фільтра: Як зберегти ресурс двигуна та уникнути дорогого ремонту
Сьогодні, 17:41
 0
Медіа
відео
1/8