Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 15 лютого





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Прогноз погоди на 15 лютого



Луцьк



Хмарно з проясненнями. Невеликий сніг, мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 5-7° морозу, вдень 1-3° морозу.



Область



Хмарно з проясненнями. Місцями невеликий сніг, мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 4-9° морозу, вдень 0-5° морозу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 15 лютого.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.Хмарно з проясненнями. Невеликий сніг, мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 5-7° морозу, вдень 1-3° морозу.Хмарно з проясненнями. Місцями невеликий сніг, мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 4-9° морозу, вдень 0-5° морозу.

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