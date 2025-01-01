У національному парку на Волині почали квітнути дерева





Про це в коментарі Юрій Корх.



З його слів, вітрозапильні дерева зазвичай цвітуть зазвичай до розпускання листя, тобто в березні — квітні, оскільки відсутність листя полегшує перенесення пилку вітром.



Цьогоріч цвітіння розпочалося на місяць раніше. Фахівець зазначив, що такі зміни в періоді цвітіння пов'язані з аномально теплою зимою, зокрема з теплим січнем цього року, який став третім найтеплішим у рейтингу із 1947 року.



"Якщо дерева ці не встигли розквітнути до початку морозів, то може частково вплинути на урожайність рослин. Буде спостерігати. Ще буквально два тижні — і розпочнеться весна", — сказав фахівець нацпарку.



У січні 2025 року синоптики офіційно зафіксували шість температурних рекордів. Найтепліше було 27 і 30 січня, коли максимальна температура досягла 13-14°C тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На території національного природного парку "Прип'ять-Стохід" в Камінь-Каширському районі зафіксували раннє цвітіння вітрозапильних дерев і кущів: вільхи, верби, ліщини. Після початку сокоруху це вже друга ознака весни.Про це в коментарі Суспільному розповів старший науковий співробітникЗ його слів, вітрозапильні дерева зазвичай цвітуть зазвичай до розпускання листя, тобто в березні — квітні, оскільки відсутність листя полегшує перенесення пилку вітром.Цьогоріч цвітіння розпочалося на місяць раніше. Фахівець зазначив, що такі зміни в періоді цвітіння пов'язані з аномально теплою зимою, зокрема з теплим січнем цього року, який став третім найтеплішим у рейтингу із 1947 року."Якщо дерева ці не встигли розквітнути до початку морозів, то може частково вплинути на урожайність рослин. Буде спостерігати. Ще буквально два тижні — і розпочнеться весна", — сказав фахівець нацпарку.У січні 2025 року синоптики офіційно зафіксували шість температурних рекордів. Найтепліше було 27 і 30 січня, коли максимальна температура досягла 13-14°C тепла.

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