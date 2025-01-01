На війні з російськими окупантами загинули троє лучан
Сьогодні, 21:15
На фронті загинули лучани Сергій Олексюк, Роман Кондель та Віталій Никитишин.
Про це повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук.
Сергія Олексюка 1991 року народження, призвали на військову службу до складу військової частини на посаду стрільця-снайпера десантно-штурмового відділення десантно-штурмового взводу 2 десантно-штурмової роти 1 десантно-штурмового батальйону. Солдат загинув 19 вересня 2023 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі села Вербове Запорізької області.
Лучанина Романа Конделя 1991 року народження, призвали на військову службу до складу військової частини на посаду гранатометника 1 механізованого відділення 3 механізованого взводу механізованої роти. Солдат загинув 12 лютого 2025 року біля села Надіївка Донецької області.
Віталія Никитишина 1986 року народження, призвали на військову службу до складу військової частини на посаду командира відділення розвідки та корегування взводу безпілотних авіаційних комплексів 3 механізованого батальйону. Молодший сержант загинув 12 лютого 2025 року в районі селища Щербинівка Донецької області.
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Про це повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук.
Сергія Олексюка 1991 року народження, призвали на військову службу до складу військової частини на посаду стрільця-снайпера десантно-штурмового відділення десантно-штурмового взводу 2 десантно-штурмової роти 1 десантно-штурмового батальйону. Солдат загинув 19 вересня 2023 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі села Вербове Запорізької області.
Лучанина Романа Конделя 1991 року народження, призвали на військову службу до складу військової частини на посаду гранатометника 1 механізованого відділення 3 механізованого взводу механізованої роти. Солдат загинув 12 лютого 2025 року біля села Надіївка Донецької області.
Віталія Никитишина 1986 року народження, призвали на військову службу до складу військової частини на посаду командира відділення розвідки та корегування взводу безпілотних авіаційних комплексів 3 механізованого батальйону. Молодший сержант загинув 12 лютого 2025 року в районі селища Щербинівка Донецької області.
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