Популярний телефон вибухнув у руках луцького школяра: рідні хлопця розповіли усі подробиці





Про це пише



Підліток, у руках якого вибухнув телефон, досі в стані стресу, з пресою спілкуватися ще не готовий. Як усе було, розповідає його батько. Пан Володимир показує те, що залишилося від синового ґаджета. Він задимівся, спалахнув і врешті вибухнув просто в руках підлітка.



“Було все в диму, просто в їдкому. Я ніколи не уявляв, що телефон може так палати й диміти”, – каже Володимир Пащенко.



Каже, це сталося, коли син надсилав другові повідомлення. І ґаджет у цей час не був на заряджанні, додає чоловік.



“Добре, що син розумів, і ми зорієнтувалися, що робити, по-друге, це могло трапитися вночі, коли всі спали”, – розповідає батько.



Першу допомогу хлопцеві надавали в травмпункті. Пощастило, що він одразу встиг відкинути подалі охоплений полум'ям телефон, і опіки легкі, кажуть медики.



“Проведено первинно-хірургічну обробку рани, з рекомендаціями відпущено додому. В загальному в дитини є термічний опік лівої кисті”, – розповіла завідувачка відділення невідкладної допомоги Наталія Дубина.



Телефон, точніше, його уламки, поліція вилучила. Його віддали на експертизу. Що саме спричинило вибух, слідчі ще з’ясовують.



Фахівці пояснюють, що причин вибуху може бути кілька. Сучасні мобільні пристрої живляться від літій-іонних акумуляторів. І якщо вони виходять з ладу, є ризик загоряння чи вибуху.



“Батарея або перегрівається, або десь замикання йде, тобто, можливо, вона потрапляє, можливо, даже бути брак, звичайний заводський брак”, – каже фахівець з ІТ-технологій Андрій Божко.



І хоча випадки, коли ґаджети вибухають, трапляються нечасто, рятувальники радять дотримуватися простих правил, щоб уникнути нещасних випадків. Слідкувати, щоб акумулятор не перегрівався, і не користуватися пристроєм, коли той заряджається.



“Не рекомендується залишати телефони на ніч для заряджання. Під час заряджання телефон суттєво нагрівається, тому використовуйте сертифіковані пристрої”, – розповів речник ДСНС у Волинській області Володимир Нестеров.



А експерти радять звернути увагу на батарею. Якщо її хоч трохи пошкоджено – радять замінити в сервісному центрі. Нині потерпілий хлопець лікує опіки, а його батьки тим часом звернулися до компанії-виробника. Хочуть з’ясувати, чи не мав місце заводський брак.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Стан хлопця, в руках якого вибухнув мобільник, покращився. Медики кажуть,що він відбувся легкими опіками лише тому, що швидко відкинув ґаджет. Це сталося у Луцьку. В руках чотирнадцятирічного юнака задимівся і загорівся мобільний телефон. А за секунди пристрій розірвало на частини.Про це пише ТСН Підліток, у руках якого вибухнув телефон, досі в стані стресу, з пресою спілкуватися ще не готовий. Як усе було, розповідає його батько. Панпоказує те, що залишилося від синового ґаджета. Він задимівся, спалахнув і врешті вибухнув просто в руках підлітка.“Було все в диму, просто в їдкому. Я ніколи не уявляв, що телефон може так палати й диміти”, – каже Володимир Пащенко.Каже, це сталося, коли син надсилав другові повідомлення. І ґаджет у цей час не був на заряджанні, додає чоловік.“Добре, що син розумів, і ми зорієнтувалися, що робити, по-друге, це могло трапитися вночі, коли всі спали”, – розповідає батько.Першу допомогу хлопцеві надавали в травмпункті. Пощастило, що він одразу встиг відкинути подалі охоплений полум'ям телефон, і опіки легкі, кажуть медики.“Проведено первинно-хірургічну обробку рани, з рекомендаціями відпущено додому. В загальному в дитини є термічний опік лівої кисті”, – розповіла завідувачка відділення невідкладної допомоги Наталія Дубина.Телефон, точніше, його уламки, поліція вилучила. Його віддали на експертизу. Що саме спричинило вибух, слідчі ще з’ясовують.Фахівці пояснюють, що причин вибуху може бути кілька. Сучасні мобільні пристрої живляться від літій-іонних акумуляторів. І якщо вони виходять з ладу, є ризик загоряння чи вибуху.“Батарея або перегрівається, або десь замикання йде, тобто, можливо, вона потрапляє, можливо, даже бути брак, звичайний заводський брак”, – каже фахівець з ІТ-технологій Андрій Божко.І хоча випадки, коли ґаджети вибухають, трапляються нечасто, рятувальники радять дотримуватися простих правил, щоб уникнути нещасних випадків. Слідкувати, щоб акумулятор не перегрівався, і не користуватися пристроєм, коли той заряджається.“Не рекомендується залишати телефони на ніч для заряджання. Під час заряджання телефон суттєво нагрівається, тому використовуйте сертифіковані пристрої”, – розповів речник ДСНС у Волинській області Володимир Нестеров.А експерти радять звернути увагу на батарею. Якщо її хоч трохи пошкоджено – радять замінити в сервісному центрі. Нині потерпілий хлопець лікує опіки, а його батьки тим часом звернулися до компанії-виробника. Хочуть з’ясувати, чи не мав місце заводський брак.

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