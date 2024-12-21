Скільки пар зареєстрували шлюб на День закоханих у Луцьку





Про це Тетяна Микитюк.



"Люди обирають чомусь дзеркальні дати. День Валентина трошки відходить в сторону. Можливо ситуація в країні не дозволяє радіти так, як ми раділи до повномасштабного вторгнення. Якщо до 2022 року було по 30-40 пар, то на жаль з 22-го і по цей день у межах 10 пар у нас у відділі", — говорить керівниця відділу ДРАЦСу.



Серед охочих побратися на День Валентина — 55-річний Валентин та Емілія Мельники з Луцька.



"Гарний день, красивий. Я так скажу, ніхто його не празнував. Ми вже трошки постаріли, але все одно приємно, що такий день є. Щоб був шлюб щасливий, потрібно для цього стримитися, старатися", — зазначив чоловік.



Подружжя розповіло: знали про один одного з дитинства, адже живуть на одному районі. Проте познайомилися Емілія та Валентин уже в зрілому віці. Разом пара 5 років, а обвінчалися два роки тому.



"Мені подобається ця людина, я люблю цю людину, я поважаю цю людину і він мій чоловік. Мій Валентин найкращий по-любому. Я б йому весь світ віддала!" — сказала наречена Емілія.



Найбільше шлюбів у Луцьку реєструють у вихідні, розповіла обрядовиця Тетяна Лець.



"Якщо п’ятниця-субота брати, є від 10-15, було 20 і 25. Зараз воєнний стан, і серед тижня можуть приходити військові. Якщо у них все добре з документами, ми їх розписуємо в той самий день", — додала обрядовиця.



Вирішили взяти шлюб на День святого Валентина 23-річний Ігор Давидюк та 19-річна Ольга Давидюк. До цього молодята зустрічалися 4,5 роки.



"Побачили, що дата вільна, і ми відразу вирішили, що хочемо 14-го лютого, на День закоханих, забрати собі цю дату, щоб вона завжди була у нашому житті і на 14:00. Тобто, у нас всі 14-ки. Без любові нікуди: ми маємо кохати один одного і бути коханими!" — сказала наречена.



Зі слів пари, найважливіше в шлюбі — це взаємоповага, взаєморозуміння і кохання.



Упродовж минулого року в Луцькому відділі державної реєстрації актів цивільного стану уклали 1425 актових записів про шлюб, із них 369 — шлюби військовослужбовців, додала начальниця міського відділу ДРАЦС у Луцькому районі Тетяна Микитюк.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У День закоханих, 14 лютого, в обласному центрі Волині розписалися 10 пар наречених. Від початку року взяли шлюб 112 лучан, серед яких одружилося 29 військовослужбовців.Про це Суспільному розповіла начальниця міського відділу державної реєстрації актів цивільного стану у Луцькому районі"Люди обирають чомусь дзеркальні дати. День Валентина трошки відходить в сторону. Можливо ситуація в країні не дозволяє радіти так, як ми раділи до повномасштабного вторгнення. Якщо до 2022 року було по 30-40 пар, то на жаль з 22-го і по цей день у межах 10 пар у нас у відділі", — говорить керівниця відділу ДРАЦСу.Серед охочих побратися на День Валентина — 55-річнийтаМельники з Луцька."Гарний день, красивий. Я так скажу, ніхто його не празнував. Ми вже трошки постаріли, але все одно приємно, що такий день є. Щоб був шлюб щасливий, потрібно для цього стримитися, старатися", — зазначив чоловік.Подружжя розповіло: знали про один одного з дитинства, адже живуть на одному районі. Проте познайомилися Емілія та Валентин уже в зрілому віці. Разом пара 5 років, а обвінчалися два роки тому."Мені подобається ця людина, я люблю цю людину, я поважаю цю людину і він мій чоловік. Мій Валентин найкращий по-любому. Я б йому весь світ віддала!" — сказала наречена Емілія.Найбільше шлюбів у Луцьку реєструють у вихідні, розповіла обрядовиця Тетяна Лець."Якщо п’ятниця-субота брати, є від 10-15, було 20 і 25. Зараз воєнний стан, і серед тижня можуть приходити військові. Якщо у них все добре з документами, ми їх розписуємо в той самий день", — додала обрядовиця.Вирішили взяти шлюб на День святого Валентина 23-річнийДавидюк та 19-річнаДавидюк. До цього молодята зустрічалися 4,5 роки."Побачили, що дата вільна, і ми відразу вирішили, що хочемо 14-го лютого, на День закоханих, забрати собі цю дату, щоб вона завжди була у нашому житті і на 14:00. Тобто, у нас всі 14-ки. Без любові нікуди: ми маємо кохати один одного і бути коханими!" — сказала наречена.Зі слів пари, найважливіше в шлюбі — це взаємоповага, взаєморозуміння і кохання.Упродовж минулого року в Луцькому відділі державної реєстрації актів цивільного стану уклали 1425 актових записів про шлюб, із них 369 — шлюби військовослужбовців, додала начальниця міського відділу ДРАЦС у Луцькому районі Тетяна Микитюк.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію