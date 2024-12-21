Скільки пар зареєстрували шлюб на День закоханих у Луцьку
14 лютий, 23:18
У День закоханих, 14 лютого, в обласному центрі Волині розписалися 10 пар наречених. Від початку року взяли шлюб 112 лучан, серед яких одружилося 29 військовослужбовців.
Про це Суспільному розповіла начальниця міського відділу державної реєстрації актів цивільного стану у Луцькому районі Тетяна Микитюк.
"Люди обирають чомусь дзеркальні дати. День Валентина трошки відходить в сторону. Можливо ситуація в країні не дозволяє радіти так, як ми раділи до повномасштабного вторгнення. Якщо до 2022 року було по 30-40 пар, то на жаль з 22-го і по цей день у межах 10 пар у нас у відділі", — говорить керівниця відділу ДРАЦСу.
Серед охочих побратися на День Валентина — 55-річний Валентин та Емілія Мельники з Луцька.
"Гарний день, красивий. Я так скажу, ніхто його не празнував. Ми вже трошки постаріли, але все одно приємно, що такий день є. Щоб був шлюб щасливий, потрібно для цього стримитися, старатися", — зазначив чоловік.
Подружжя розповіло: знали про один одного з дитинства, адже живуть на одному районі. Проте познайомилися Емілія та Валентин уже в зрілому віці. Разом пара 5 років, а обвінчалися два роки тому.
"Мені подобається ця людина, я люблю цю людину, я поважаю цю людину і він мій чоловік. Мій Валентин найкращий по-любому. Я б йому весь світ віддала!" — сказала наречена Емілія.
Найбільше шлюбів у Луцьку реєструють у вихідні, розповіла обрядовиця Тетяна Лець.
"Якщо п’ятниця-субота брати, є від 10-15, було 20 і 25. Зараз воєнний стан, і серед тижня можуть приходити військові. Якщо у них все добре з документами, ми їх розписуємо в той самий день", — додала обрядовиця.
Вирішили взяти шлюб на День святого Валентина 23-річний Ігор Давидюк та 19-річна Ольга Давидюк. До цього молодята зустрічалися 4,5 роки.
"Побачили, що дата вільна, і ми відразу вирішили, що хочемо 14-го лютого, на День закоханих, забрати собі цю дату, щоб вона завжди була у нашому житті і на 14:00. Тобто, у нас всі 14-ки. Без любові нікуди: ми маємо кохати один одного і бути коханими!" — сказала наречена.
Зі слів пари, найважливіше в шлюбі — це взаємоповага, взаєморозуміння і кохання.
Упродовж минулого року в Луцькому відділі державної реєстрації актів цивільного стану уклали 1425 актових записів про шлюб, із них 369 — шлюби військовослужбовців, додала начальниця міського відділу ДРАЦС у Луцькому районі Тетяна Микитюк.
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Про це Суспільному розповіла начальниця міського відділу державної реєстрації актів цивільного стану у Луцькому районі Тетяна Микитюк.
"Люди обирають чомусь дзеркальні дати. День Валентина трошки відходить в сторону. Можливо ситуація в країні не дозволяє радіти так, як ми раділи до повномасштабного вторгнення. Якщо до 2022 року було по 30-40 пар, то на жаль з 22-го і по цей день у межах 10 пар у нас у відділі", — говорить керівниця відділу ДРАЦСу.
Серед охочих побратися на День Валентина — 55-річний Валентин та Емілія Мельники з Луцька.
"Гарний день, красивий. Я так скажу, ніхто його не празнував. Ми вже трошки постаріли, але все одно приємно, що такий день є. Щоб був шлюб щасливий, потрібно для цього стримитися, старатися", — зазначив чоловік.
Подружжя розповіло: знали про один одного з дитинства, адже живуть на одному районі. Проте познайомилися Емілія та Валентин уже в зрілому віці. Разом пара 5 років, а обвінчалися два роки тому.
"Мені подобається ця людина, я люблю цю людину, я поважаю цю людину і він мій чоловік. Мій Валентин найкращий по-любому. Я б йому весь світ віддала!" — сказала наречена Емілія.
Найбільше шлюбів у Луцьку реєструють у вихідні, розповіла обрядовиця Тетяна Лець.
"Якщо п’ятниця-субота брати, є від 10-15, було 20 і 25. Зараз воєнний стан, і серед тижня можуть приходити військові. Якщо у них все добре з документами, ми їх розписуємо в той самий день", — додала обрядовиця.
Вирішили взяти шлюб на День святого Валентина 23-річний Ігор Давидюк та 19-річна Ольга Давидюк. До цього молодята зустрічалися 4,5 роки.
"Побачили, що дата вільна, і ми відразу вирішили, що хочемо 14-го лютого, на День закоханих, забрати собі цю дату, щоб вона завжди була у нашому житті і на 14:00. Тобто, у нас всі 14-ки. Без любові нікуди: ми маємо кохати один одного і бути коханими!" — сказала наречена.
Зі слів пари, найважливіше в шлюбі — це взаємоповага, взаєморозуміння і кохання.
Упродовж минулого року в Луцькому відділі державної реєстрації актів цивільного стану уклали 1425 актових записів про шлюб, із них 369 — шлюби військовослужбовців, додала начальниця міського відділу ДРАЦС у Луцькому районі Тетяна Микитюк.
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