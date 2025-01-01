Мешканка Волині вербувала українок для сексуальної експлуатації за кордоном

Мешканка Волині вербувала українок для сексуальної експлуатації за кордоном
За процесуального керівництва прокурорів Київської обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру 61-річній мешканці Волинської області за фактом вербування людини з метою експлуатації, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 149 КК України).

Про це повідомила Київська обласна прокуратура.

За даними слідства, підозрювана за попередньою змовою з іншими особами через групу в месенджері «Telegram» розміщувала повідомлення з пропозицією «працевлаштування» за межами території України. Проте, справжньою їх метою було переправлення дівчат за кордон для надання послуг інтимного характеру.

Так, жінка завербувала 22-річну дівчину з метою її подальшої сексуальної експлуатації в м. Дубай. При цьому, їй достовірно було відомо про уразливий стан потерпілої, який склався внаслідок збігу тяжких особистих та сімейних обставин.

Підозрювану затримано в порядку ст. 208 КПК України та обрано запобіжний захід.

Досудове розслідування здійснюється слідчими СУ ГУНП в Київській області, оперативний супровід – управління міграційної поліції ГУНП в Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

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Теги: сутенерка, волинь
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