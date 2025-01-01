Мешканка Волині вербувала українок для сексуальної експлуатації за кордоном

За процесуального керівництва прокурорів Київської обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру 61-річній мешканці Волинської області за фактом вербування людини з метою експлуатації, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 149 КК України).Про це повідомила Київська обласна прокуратура.За даними слідства, підозрювана за попередньою змовою з іншими особами через групу в месенджері «Telegram» розміщувала повідомлення з пропозицією «працевлаштування» за межами території України. Проте, справжньою їх метою було переправлення дівчат за кордон для надання послуг інтимного характеру.Так, жінка завербувала 22-річну дівчину з метою її подальшої сексуальної експлуатації в м. Дубай. При цьому, їй достовірно було відомо про уразливий стан потерпілої, який склався внаслідок збігу тяжких особистих та сімейних обставин.Підозрювану затримано в порядку ст. 208 КПК України та обрано запобіжний захід.Досудове розслідування здійснюється слідчими СУ ГУНП в Київській області, оперативний супровід – управління міграційної поліції ГУНП в Київській області.Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.