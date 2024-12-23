У Луцьку тролейбуси №4 і №4а тимчасово змінять маршрут





Про зміни 15 лютого попередили на сайті Луцької міської ради.



Як йдеться у повідомленні, з 9 до 18 години електротранспорт за цими маршрутами не курсуватиме до кінцевої зупинки — мікрорайон Вересневе.



Висадка і посадка пасажирів здійснюватиметься на вулиці Львівській — зупинка "Районні електромережі".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У суботу, 15 лютого, у Луцьку тролейбуси №4 і №4а тимчасово змінять рух. Це пов'язано з обмеженням споживання електроенергії.Про зміни 15 лютого попередили на сайті Луцької міської ради.Як йдеться у повідомленні, з 9 до 18 години електротранспорт за цими маршрутами не курсуватиме до кінцевої зупинки — мікрорайон Вересневе.Висадка і посадка пасажирів здійснюватиметься на вулиці Львівській — зупинка "Районні електромережі".

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