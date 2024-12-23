У Луцьку тролейбуси №4 і №4а тимчасово змінять маршрут
Сьогодні, 05:14
У суботу, 15 лютого, у Луцьку тролейбуси №4 і №4а тимчасово змінять рух. Це пов'язано з обмеженням споживання електроенергії.
Про зміни 15 лютого попередили на сайті Луцької міської ради.
Як йдеться у повідомленні, з 9 до 18 години електротранспорт за цими маршрутами не курсуватиме до кінцевої зупинки — мікрорайон Вересневе.
Висадка і посадка пасажирів здійснюватиметься на вулиці Львівській — зупинка "Районні електромережі".
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Про зміни 15 лютого попередили на сайті Луцької міської ради.
Як йдеться у повідомленні, з 9 до 18 години електротранспорт за цими маршрутами не курсуватиме до кінцевої зупинки — мікрорайон Вересневе.
Висадка і посадка пасажирів здійснюватиметься на вулиці Львівській — зупинка "Районні електромережі".
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