Судили волинянку, яка отримувала гроші замість найнятої «муніципальної няні»





Про це йдеться у вироку Камінь-Каширського районного суду від 6 лютого 2025 року, передає



Волинянка Яна Лагода оформила послугу «Муніципальна няня», в рамках якої вартість догляду за дитиною до трьох років компенсує держава. Однак жінка порушила закон, оскільки знала що її няня поїде за кордон і не зможе глядіти дитину у періоди з 2 по 12 жовтня та з 11 по 12 грудня 2022 року. Про те, що послуги надаватися нянею не будуть, управління соціальної та ветеранської політики Камінь-Каширської районної державної адміністрації, яке в цьому випадку виплачувало кошти, не повідомили і гроші за вказані періоди надійшли на банківський рахунок цієї мами.



Як йдеться у вироку, волинянка незаконно заволоділа коштами у сумі 12 тисяч 600 гривень. Обвинувачена просила звільнити її від кримінальної відповідальності, адже вона повністю відшкодувала нанесені збитки. В Камінь-Каширській РДА підтвердили слова жінки і додали, що ніяких претензій до неї не мають.



Отож, суддя Олеся Антонюк вирішила закрити кримінальне провадження, а жінку звільнити від кримінальної відповідальності у звʼязку з примиренням з потерпілою стороною. Тож жодного покарання їй не призначили.



Загалом на Волині правом компенсації в рамках послуги «Муніципальна няня» за шість місяців 2024 року скористалися 37 сімей. Видатки з початку минулого року на відшкодування вартості послуги в області становили 1,4 мільйона гривень, у 2023-му – 1,78 мільйона гривень.



До слова, соціальна програма «Муніципальна няня» діє в Україні з 2019 року. Для того, щоб отримати за нею допомогу від держави, потрібно укласти письмовий договір про догляд за дитиною із нянею, яку батьки обирають самостійно. Няня повинна мати статус фізичної особи-підприємця або юридичної особи на спрощеній системі оподаткування. Як йдеться на сайті Уповноваженого з прав людини у Верховній Раді України, наразі пріоритет програми – сім’ї, у яких малюк потребує особливого догляду або один із батьків чи опікунів має інвалідність. Отримати цю послугу не можуть батьки-вихователі будинків сімейного типу, прийомні батьки та ті, які мають двох або більше дітей до трьох років.



Для того, щоб отримувати компенсацію, батькам щомісяця потрібно показувати докази проплати послуг няні, інакше наступного місяця їх не компенсовуватимуть. Кошти виділяють в розмірі однієї мінімальної зарплати (станом на 01.01.2025 – це 8 тисяч гривень). Батькам відшкодовують кошти за кожну годину догляду за дитиною муніципальною нянею, але не більш як за 165 годин на місяць.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Судили волинянку, яка оформила послугу «Муніципальна няня», щоб за державний кошт платити доглядальниці своєї дитини. Але няня більш як на місяць поїхала за кордон. Мама дитини про це державному органу не повідомила та привласнила кошти за неотриману послугу. Однак покарання вона уникла.Про це йдеться у вироку Камінь-Каширського районного суду від 6 лютого 2025 року, передає "Сила правди" Волинянка Яна Лагода оформила послугу «Муніципальна няня», в рамках якої вартість догляду за дитиною до трьох років компенсує держава. Однак жінка порушила закон, оскільки знала що її няня поїде за кордон і не зможе глядіти дитину у періоди з 2 по 12 жовтня та з 11 по 12 грудня 2022 року. Про те, що послуги надаватися нянею не будуть, управління соціальної та ветеранської політики Камінь-Каширської районної державної адміністрації, яке в цьому випадку виплачувало кошти, не повідомили і гроші за вказані періоди надійшли на банківський рахунок цієї мами.Як йдеться у вироку, волинянка незаконно заволоділа коштами у сумі 12 тисяч 600 гривень. Обвинувачена просила звільнити її від кримінальної відповідальності, адже вона повністю відшкодувала нанесені збитки. В Камінь-Каширській РДА підтвердили слова жінки і додали, що ніяких претензій до неї не мають.Отож, суддя Олеся Антонюк вирішила закрити кримінальне провадження, а жінку звільнити від кримінальної відповідальності у звʼязку з примиренням з потерпілою стороною. Тож жодного покарання їй не призначили.Загалом на Волині правом компенсації в рамках послуги «Муніципальна няня» за шість місяців 2024 року скористалися 37 сімей. Видатки з початку минулого року на відшкодування вартості послуги в області становили 1,4 мільйона гривень, у 2023-му – 1,78 мільйона гривень.До слова, соціальна програма «Муніципальна няня» діє в Україні з 2019 року. Для того, щоб отримати за нею допомогу від держави, потрібно укласти письмовий договір про догляд за дитиною із нянею, яку батьки обирають самостійно. Няня повинна мати статус фізичної особи-підприємця або юридичної особи на спрощеній системі оподаткування. Як йдеться на сайті Уповноваженого з прав людини у Верховній Раді України, наразі пріоритет програми – сім’ї, у яких малюк потребує особливого догляду або один із батьків чи опікунів має інвалідність. Отримати цю послугу не можуть батьки-вихователі будинків сімейного типу, прийомні батьки та ті, які мають двох або більше дітей до трьох років.Для того, щоб отримувати компенсацію, батькам щомісяця потрібно показувати докази проплати послуг няні, інакше наступного місяця їх не компенсовуватимуть. Кошти виділяють в розмірі однієї мінімальної зарплати (станом на 01.01.2025 – це 8 тисяч гривень). Батькам відшкодовують кошти за кожну годину догляду за дитиною муніципальною нянею, але не більш як за 165 годин на місяць.

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