Запровадили нові штрафи для водіїв в Україні: де тепер не можна їздити

Запровадили нові штрафи для водіїв в Україні: де тепер не можна їздити
В Україні набув чинності закон про заборону проїзду транспорту в заповідниках.

Від 1 лютого 2025 року в Україні діє Закон № 4188-IX, який вносить зміни до Закону "Про природно-заповідний фонд України". Основною метою нововведень є посилення збереження природно-заповідних територій та об’єктів, а також їхня класифікація.

Новий закон безпосередньо забороняє проїзд будь-яких механічних транспортних засобів у межах територій природно-заповідного фонду (ПЗФ).

Штраф за порушення правил охорони та використання територій ПЗФ становить:

- для громадян – від 153 до 408 гривень
- для посадових осіб – від 255 до 510 гривень

Окрім сплати штрафів, порушники повинні компенсувати шкоду, завдану природно-заповідному фонду.

За кожні 100 метрів незаконного проїзду у заповіднику передбачені такі компенсаційні виплати (з урахуванням індексації 2025 року):

- мопед, мотоцикл, моторолер – 4020,80 гривні
- легковий автомобіль, мікроавтобус, пікап – 6428,80 гривні
- автобус, вантажний автомобіль – 8848,00 гривні

Нагадаємо, в Україні планують запровадити нові штрафи для водіїв, які використовують транспортні засоби, що створюють надмірний шум.

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