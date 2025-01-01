Запровадили нові штрафи для водіїв в Україні: де тепер не можна їздити

В Україні набув чинності закон про заборону проїзду транспорту в заповідниках.Від 1 лютого 2025 року в Україні діє Закон № 4188-IX, який вносить зміни до Закону "Про природно-заповідний фонд України". Основною метою нововведень є посилення збереження природно-заповідних територій та об’єктів, а також їхня класифікація.Новий закон безпосередньо забороняє проїзд будь-яких механічних транспортних засобів у межах територій природно-заповідного фонду (ПЗФ).- для громадян – від 153 до 408 гривень- для посадових осіб – від 255 до 510 гривеньОкрім сплати штрафів, порушники повинні компенсувати шкоду, завдану природно-заповідному фонду.(з урахуванням індексації 2025 року):- мопед, мотоцикл, моторолер – 4020,80 гривні- легковий автомобіль, мікроавтобус, пікап – 6428,80 гривні- автобус, вантажний автомобіль – 8848,00 гривніНагадаємо, в Україні планують запровадити нові штрафи для водіїв, які використовують транспортні засоби, що створюють надмірний шум.