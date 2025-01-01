На Волині обговорили підтримку сільгоспвиробників та меліорацію земель

На Волині обговорили підтримку сільгоспвиробників та меліорацію земель
У Волинській ОВА відбулася нарада щодо державної підтримки сільськогосподарських виробників, які використовують меліоровані землі. Захід пройшов під керівництвом заступника начальника ОВА Романа Романюка за участю представників агросектору, профільних установ та місцевих громад.

Про це повідомляють на сторінці ОВА у фейсбук.

Директор обласного департаменту агропромислового розвитку Юрій Юрченко ознайомив присутніх із вимогами постанови Кабінету Міністрів України № 1070, яка передбачає державну підтримку для сільгоспвиробників, що працюють на меліорованих землях.

Начальник Регіонального офісу водних ресурсів у Волинській області Роман Євліков розповів про водогосподарську ситуацію в регіоні, наголосивши, що фахівці офісу можуть виконувати проєктні роботи з реконструкції меліоративних мереж.

Успішним досвідом співпраці з Дубівською громадою у розчищенні внутрішньогосподарських меліоративних каналів поділився керівник ТзОВ «Ратнівський аграрій» Валентин Бебес.

«Завдяки співпраці аграріїв і громади вдалося значно покращити стан зрошувальної системи. Це допомагає не лише збільшити врожайність, а й зберегти якість ґрунтів», – зазначив він.

Підсумовуючи нараду заступник голови ОДА Роман Романюк запропонував провести наступну зустріч після опрацювання агровиробниками та фахівцями офісу водних ресурсів вихідних даних для реалізації конкретних проєктів.

«Меліорація – це не лише про розвиток агросектору, а й про ефективне використання природних ресурсів. Спільна робота влади, громад і фермерів допоможе реалізувати державну підтримку максимально ефективно», – підкреслив посадовець.
На Волині обговорили підтримку сільгоспвиробників та меліорацію земель
На Волині обговорили підтримку сільгоспвиробників та меліорацію земель
На Волині обговорили підтримку сільгоспвиробників та меліорацію земель

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