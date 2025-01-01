З окупаваних територій в Україну повернули вісьмох дітей





Про це Дмитро Лубінець.



"Батьки та опікуни неповнолітніх звернулися до Офісу омбудсмана з проханням посприяти у поверненні їхніх дітей на Батьківщину. Сьогодні маємо результат – працівники нашої інституції, а також родичі зустріли дітей вдома", – розповів Лубінець.



Серед повернутих є рідні братики та сестрички. Усі діти були роз’єднані зі своїми рідними через війну та окупацію, деякі втратили батьків. Загалом вдалося повернути дітей із Луганської, Запорізької, Херсонської областей.



Також з двома своїми синами вперше за довгий час побачилася цивільна громадянка, яка була незаконно затримана та засуджена росіянами на ТОТ України. Опікуном дітей була бабуся. Але тепер вони возз’єдналися і з мамою!



"Сьогоднішнє повернення здійснили в межах реалізації затвердженого плану дій Президента України Bring Kids Back UA. До повернення був залучений і наш незмінний партнер, який понад три роки допомагає повертати українських дітей із депортації та примусового переміщення, це країна-посередник — Держава Катар. Наголошу, що повернення дітей в Україну — це складний процес. Йдеться про перемовну складову, логістичну, оформлення відповідних документів та постійну комунікацію з родинами. Але для нас головне — повернути своїх громадян в Україну", — зазначив Лубінець.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З окупованих територій Луганської, Запорізької і Херсонської областей вдалося повернути ще вісьмох українських дітей.Про це розповів уповноважений Верховної Ради з прав людини"Батьки та опікуни неповнолітніх звернулися до Офісу омбудсмана з проханням посприяти у поверненні їхніх дітей на Батьківщину. Сьогодні маємо результат – працівники нашої інституції, а також родичі зустріли дітей вдома", – розповів Лубінець.Серед повернутих є рідні братики та сестрички. Усі діти були роз’єднані зі своїми рідними через війну та окупацію, деякі втратили батьків. Загалом вдалося повернути дітей із Луганської, Запорізької, Херсонської областей.Також з двома своїми синами вперше за довгий час побачилася цивільна громадянка, яка була незаконно затримана та засуджена росіянами на ТОТ України. Опікуном дітей була бабуся. Але тепер вони возз’єдналися і з мамою!"Сьогоднішнє повернення здійснили в межах реалізації затвердженого плану дій Президента України Bring Kids Back UA. До повернення був залучений і наш незмінний партнер, який понад три роки допомагає повертати українських дітей із депортації та примусового переміщення, це країна-посередник — Держава Катар. Наголошу, що повернення дітей в Україну — це складний процес. Йдеться про перемовну складову, логістичну, оформлення відповідних документів та постійну комунікацію з родинами. Але для нас головне — повернути своїх громадян в Україну", — зазначив Лубінець.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію