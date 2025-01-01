З окупаваних територій в Україну повернули вісьмох дітей

З окупаваних територій в Україну повернули вісьмох дітей
З окупованих територій Луганської, Запорізької і Херсонської областей вдалося повернути ще вісьмох українських дітей.

Про це розповів уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"Батьки та опікуни неповнолітніх звернулися до Офісу омбудсмана з проханням посприяти у поверненні їхніх дітей на Батьківщину. Сьогодні маємо результат – працівники нашої інституції, а також родичі зустріли дітей вдома", – розповів Лубінець.

Серед повернутих є рідні братики та сестрички. Усі діти були роз’єднані зі своїми рідними через війну та окупацію, деякі втратили батьків. Загалом вдалося повернути дітей із Луганської, Запорізької, Херсонської областей.

Також з двома своїми синами вперше за довгий час побачилася цивільна громадянка, яка була незаконно затримана та засуджена росіянами на ТОТ України. Опікуном дітей була бабуся. Але тепер вони возз’єдналися і з мамою!

"Сьогоднішнє повернення здійснили в межах реалізації затвердженого плану дій Президента України Bring Kids Back UA. До повернення був залучений і наш незмінний партнер, який понад три роки допомагає повертати українських дітей із депортації та примусового переміщення, це країна-посередник — Держава Катар. Наголошу, що повернення дітей в Україну — це складний процес. Йдеться про перемовну складову, логістичну, оформлення відповідних документів та постійну комунікацію з родинами. Але для нас головне — повернути своїх громадян в Україну", — зазначив Лубінець.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Повернути Ремса: лучанка звинувачує зооактивістів у викраденні свого собаки
Хто може стати новим ректором ВНУ імені Лесі Українки?
Суд над Христецькою: адвокат «раптом» поїхав за кордон
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Мінус 1 180 осіб особового складу: назвали втрати росії за минулу добу
Сьогодні, 12:10
З окупаваних територій в Україну повернули вісьмох дітей
Сьогодні, 11:35
Волинь в п’ятірці лідерів із впровадження цифровізації у регіонах
Сьогодні, 11:00
На Волині обговорили підтримку сільгоспвиробників та меліорацію земель
Сьогодні, 10:32
Запровадили нові штрафи для водіїв в Україні: де тепер не можна їздити
Сьогодні, 09:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Мінус 1 180 осіб особового складу: назвали втрати росії за минулу добу
Сьогодні, 12:10
 0
З окупаваних територій в Україну повернули вісьмох дітей
Сьогодні, 11:35
 0
Волинь в п’ятірці лідерів із впровадження цифровізації у регіонах
Сьогодні, 11:00
 0
На Волині обговорили підтримку сільгоспвиробників та меліорацію земель
Сьогодні, 10:32
 0
Запровадили нові штрафи для водіїв в Україні: де тепер не можна їздити
Сьогодні, 09:35
 0
Медіа
відео
1/8