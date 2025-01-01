У Луцьку рідним загиблих прикордонників вручили посмертні нагороди

У п'ятницю, 14 лютого, в музеї Волинського прикордонного загону відбулося вручення нагород рідним військовослужбовців, які загинули обороняючи нашу державу від російського агресора.Так, згідно з указом Президента України за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові орденами «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно) нагороджені:- майстер-сержант Анатолій Годунко із Полицької громади Рівненської області. Воїн загинув внаслідок ворожого штурму позиції поблизу села Новомихайлівка на Донеччині 27 березня 2024 року;- майстер-сержант Олександр Денисюк із Володимира. Життя прикордонника обірвалося торік 5 квітня, під час мінометного обстрілу позиції поблизу села Новомихайлівка;- головний сержант Назарій Ляснюк із села Микитичі Устилузької громади. Військовослужбовець отримав важкі поранення на болі бою. На жаль, врятувати його не вдалося, він помер у шпиталі 5 березня 2024 року;- старший сержант Євген Забродоцький із села Мельники Шацької громади. Захисник вважався зниклим безвісти в районі населеного пункту Авдіївка з 5 лютого минулого року. Прощання із загиблим відбулося 31 травня на кладовищі рідного села;- старший солдат Микола Карпук із села Гута Заболоттівської громади. Військовий загинув внаслідок ворожого обстрілу ствольною артилерією під час виконання бойового завдання поблизу села Курдюмівка Бахмутського району на Донеччині 9 квітня 2024 року;- штаб-сержант Владислав Симонович із Любешівської громади. Воїн поліг 14 травня 2022 року під час оборони міста Маріуполь на Донеччині. Попрощалися із героєм 8 грудня 2024 року, поховавши на кладовищі рідного села Мукошин.Нагороди родинам загиблих прикордонників вручив заступник начальника Волинського прикордонного загону з морально-психологічного забезпечення Анатолій Щербак.