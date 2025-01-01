У Луцьку рідним загиблих прикордонників вручили посмертні нагороди

У Луцьку рідним загиблих прикордонників вручили посмертні нагороди
У п'ятницю, 14 лютого, в музеї Волинського прикордонного загону відбулося вручення нагород рідним військовослужбовців, які загинули обороняючи нашу державу від російського агресора.

Так, згідно з указом Президента України за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові орденами «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно) нагороджені:

- майстер-сержант Анатолій Годунко із Полицької громади Рівненської області. Воїн загинув внаслідок ворожого штурму позиції поблизу села Новомихайлівка на Донеччині 27 березня 2024 року;

- майстер-сержант Олександр Денисюк із Володимира. Життя прикордонника обірвалося торік 5 квітня, під час мінометного обстрілу позиції поблизу села Новомихайлівка;

- головний сержант Назарій Ляснюк із села Микитичі Устилузької громади. Військовослужбовець отримав важкі поранення на болі бою. На жаль, врятувати його не вдалося, він помер у шпиталі 5 березня 2024 року;

- старший сержант Євген Забродоцький із села Мельники Шацької громади. Захисник вважався зниклим безвісти в районі населеного пункту Авдіївка з 5 лютого минулого року. Прощання із загиблим відбулося 31 травня на кладовищі рідного села;

- старший солдат Микола Карпук із села Гута Заболоттівської громади. Військовий загинув внаслідок ворожого обстрілу ствольною артилерією під час виконання бойового завдання поблизу села Курдюмівка Бахмутського району на Донеччині 9 квітня 2024 року;

- штаб-сержант Владислав Симонович із Любешівської громади. Воїн поліг 14 травня 2022 року під час оборони міста Маріуполь на Донеччині. Попрощалися із героєм 8 грудня 2024 року, поховавши на кладовищі рідного села Мукошин.

Нагороди родинам загиблих прикордонників вручив заступник начальника Волинського прикордонного загону з морально-психологічного забезпечення Анатолій Щербак.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Повернути Ремса: лучанка звинувачує зооактивістів у викраденні свого собаки
Хто може стати новим ректором ВНУ імені Лесі Українки?
Суд над Христецькою: адвокат «раптом» поїхав за кордон
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Без підтримки США у нас буде низький шанс на виживання, – Зеленський
Сьогодні, 13:40
У Луцьку рідним загиблих прикордонників вручили посмертні нагороди
Сьогодні, 13:02
Мінус 1 180 осіб особового складу: назвали втрати росії за минулу добу
Сьогодні, 12:10
З окупаваних територій в Україну повернули вісьмох дітей
Сьогодні, 11:35
Волинь в п’ятірці лідерів із впровадження цифровізації у регіонах
Сьогодні, 11:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Без підтримки США у нас буде низький шанс на виживання, – Зеленський
Сьогодні, 13:40
 0
У Луцьку рідним загиблих прикордонників вручили посмертні нагороди
Сьогодні, 13:02
 0
Мінус 1 180 осіб особового складу: назвали втрати росії за минулу добу
Сьогодні, 12:10
 0
З окупаваних територій в Україну повернули вісьмох дітей
Сьогодні, 11:35
 0
Волинь в п’ятірці лідерів із впровадження цифровізації у регіонах
Сьогодні, 11:00
 0
Медіа
відео
1/8