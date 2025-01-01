У ВР зареєстрували законопроєкт про підвищення мінімалки

У ВР зареєстрували законопроєкт про підвищення мінімалки
У Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт, що передбачає поступове підвищення мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму та мінімальної пенсії за віком.

Про це пишуть Букви, посилаючись на картку законопроєкту.

Наразі мінімальна зарплата з 1 січня становить 8 000 грн, однак запропоновано її збільшення: з 1 квітня – до 9 100 грн (55 грн за годину), з 1 липня – до 10 100 грн (61 грн за годину), з 1 жовтня – до 11 184 грн (68 грн за годину).

Одночасно пропонується підвищення мінімальної пенсії за віком: з 1 квітня – 3 407 грн, з 1 липня – 4 808 грн, з 1 жовтня – 7 056 грн.

Також планується збільшення прожиткових мінімумів. У середньому на одну особу: з 1 квітня – 4 710 грн, з 1 липня – 6 645 грн, з 1 жовтня – 9 761 грн.

Для дітей до 6 років: із 1 квітня – 3 627 грн, з 1 липня – 5 110 грн, з 1 жовтня – 7 533 грн. Для дітей від 6 до 18 років: із 1 квітня – 4 571 грн, з 1 липня – 6 451 грн, з 1 жовтня – 9 467 грн.

Для працездатних осіб: із 1 квітня – 5 400 грн, з 1 липня – 7 620 грн, з 1 жовтня – 11 184 грн. Для осіб, які втратили працездатність (пенсіонерів та осіб з інвалідністю): з 1 квітня – 3 407 грн, з 1 липня – 4 808 грн, з 1 жовтня – 7 056 грн.

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